Maribel Vilaplana desvela el comportamiento de Carlos Mazón en el reservado de El Ventorro

La periodista también declara todo lo que ocurrió tras comer en el restaurante y dirigirse a un aparcamiento en lo peor de la DANA.

Maribel Vilaplana desvela el comportamiento de Carlos Mazón en el reservado de El Ventorro
El presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

03 Noviembre 2025 12:18 (hace 13 minutos)

La periodista Maribel Vilaplana ha declarado como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la DANA en la provincia de Valencia, que dejó más de 200 muertos. Una tragedia que ocurrió con el presidente, Carlos Mazón, comiendo en un reservado del restaurante El Ventorro y que en lo peor de la catástrofe se marchó con Vilaplana a un aparcamiento para, luego, desaparecer 37 minutos y llegar al Cecopi a las 20:28 horas.

Cuando Mazón llegó al centro en el que se estaba gestionando la tragedia, ya se había registrado la mayoría de muertos y desaparecidos. Además, se presentó después del envío masivo de mensajes ES-Alert, a las 20:11 horas, cuando las advertencias ya resultaban inútiles.

Muchos ciudadanos se vieron sorprendidos por la riada recogiendo su coche del aparcamiento, paseando por la calle, visitando centros comerciales, trabajando en la vía pública o en viviendas a ras del suelo. Todo ello se produjo sin avisos de emergencia explícitos, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había advertido de los riesgos que implicaba la gota fría.

El presidente Carlos Mazón ya ha anunciado su intención de dimitir en una confusa comparecencia. Durante su intervención, no ha explicado cómo se gestionará su sucesión ni si también abandonará el escaño, lo que implicaría perder el aforamiento y, previsiblemente, su imputación. Por el momento, hay constancia de que permanecerá como presidente interino y que se acogerá a una baja médica.

Maribel Vilaplana declara como testigo en la causa de la DANA: su brutal revelación sobre Carlos Mazón

Durante la testificación de Maribel Vilaplana, la periodista ha explicado que el presidente Carlos Mazón estuvo perfectamente comunicado en el reservado del restaurante El Ventorro, en el que tan solo se encontraban ambos.

Vilaplana ha explicado que el presidente valenciano recibió varias llamadas durante la reunión y que no le transmitió en ningún momento su contenido. Además, se levantó en varias ocasiones para atenderlas, aunque no recuerda haber escuchado el teléfono.

Carlos Mazón hablaba sobre fútbol en el peor momento de la DANA
Carlos Mazón hablaba sobre fútbol en el peor momento de la DANA GVA

La periodista ha señalado, en calidad de testigo y por tanto con obligación de decir la verdad, que el presidente tuvo un instante en el que recibió un ingente flujo de llamadas y que Mazón se apartaba al recibirlas, así como contestaba mensajes por escrito.

En su testificación también ha afirmado que tenía percepción de escucharle hablar poco y que se levantaba para llamar, para luego disculparse por interrumpir el encuentro. También ha asegurado que no percibió en el presidente que tuviera "prisas" y que en ninguna ocasión escuchó palabras como "DANA", "Cecopi" o "lluvias".

La periodista ha confirmado además durante su declaración que a Carlos Mazón le entregaron un sobre con documentos que firmó durante la comida y también se ha pronunciado sobre la ropa del presidente: que le llegó a pedir permiso para quitarse la americana y ponerse un suéter, aunque no recuerda si era el mismo que después llevó al Cecopi a las 20:28 horas, de color amarillo. Este detalle es relevante, porque Mazón tenía otra vestimenta y se especula en la causa que podría haber ido a su casa en el peor momento de la tragedia para ducharse, descansar y cambiarse de ropa.

Qué ocurrió con Carlos Mazón y Maribel Vilaplana tras El Ventorro: el testimonio de la periodista

Maribel Vilaplana también ha sido preguntada por todo lo que ocurrió tras la comida en El Ventorro, restaurante que ambos abandonaron alrededor de las 18:45 horas. En ese momento, se dirigieron hacia la puerta del aparcamiento de Glorieta Paz.

En el encuentro, Carlos Mazón zanjó la conversación hablando sobre fútbol y Vilaplana no apreció en ese momento mucho nerviosismo por parte de Mazón. La periodista, que trabaja como portavoz del Levante UD, aprovechó el final de la comida para invitarle al derbi contra el Elche. Solo hablaron de fútbol y en ningún momento le aclaró a dónde tenía pensado dirigirse después.

Carlos Mazón solo hablaba de fútbol al despedirse de Vilaplana en el aparcamiento, en lo peor de la tragedia

Además, ha declarado que Mazón siguió recibiendo llamadas durante el trayecto al aparcamiento, aunque nunca explicó con quién conversaba. También ha asegurado que no tiene constancia de la presencia de escoltas, aunque cree que si le acompañaban, lo hacían de forma muy discreta.

Al llegar a la puerta del aparcamiento, ambos se despidieron y accedió sola al interior, donde encendió el ordenador y escribió algunas notas de trabajo. Calcula que permaneció sola alrededor de cinco minutos antes de marcharse en su vehículo.

En cuanto al motivo de la comida, Vilaplana ha asegurado que era "informal" y que Mazón le ofreció presentarse para dirigir la televisión autonómica À Punt. En todo caso, ella se negó porque estaba contenta con su trabajo, aunque le ofreció asesoramiento para hablar más en valenciano, puesto que el presidente confesaba sentirse más cómodo haciendo discursos en castellano.

También se ha pronunciado sobre el vídeo que recibió en su teléfono móvil a las 17:30 horas en un chat familiar sobre las inundaciones. Vilaplana ha asegurado que entonces no lo abrió y se ha lamentado porque podría haber tenido constancia de la gravedad de la situación, aunque ha lamentado que se le esté "utilizando".

Vilaplana tampoco ha aportado el ticket del aparcamiento porque no lo conserva, un dato crucial para saber a qué hora se acabó el encuentro entre ambos. Sin embargo, ha compartido un extracto bancario del pago y el número de su matrícula para cotejarlo con la empresa propietaria del parking.

