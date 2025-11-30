Los Replicantes
Salen a la luz las aterradoras profecías de Baba Vanga en 2026: "Una guerra mundial"

Las predicciones de la vidente recogen algunas de las tensiones actuales a pesar de que falleció hace tres décadas.

La vidente Baba Vanga Foto: .
Adrián Parrondo

30 Noviembre 2025 09:30 (hace 19 horas)

La vidente búlgara Baba Vanga vuelve a la actualidad ante la llegada de 2026. Las predicciones de esta mujer, que lleva casi tres décadas fallecida, se viralizan con el cambio de año puesto que aborda algunas cuestiones de actualdiad.

Vídeos Los Replicantes

En 2026 se le atribuyen predicciones que incluyen desastres naturales, tensiones bélicas, los peligrosos avances relacionados con la inteligencia artificial (IA) y un posible contacto con extraterrestres a lo largo del año.

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, nació en 1911 en Strumica, entonces parte del Imperio Otomano. Perdió la vista durante su adolescencia por un accidente y comenzó a desarrollar habilidades proféticas. Ganó fama como sanadora y consejera espiritual, hasta traspasar las fronteras de Bulgaria por sus predicciones.

A pesar de que Baba Vanga no dejó escritos directos, sus visiones fueron recogidas por personas de su entorno, algo que ha causado que sus predicciones se hayan visto mezcladas con eventos posteriores. Se le atribuye haber pronosticado el atentado del 11-S, el desastre de Chernóbil o el hundimiento del submarino K-141 Kursk.

Entre sus predicciones más recientes se encuentra la llegada de un líder que dominará gran parte del mundo y que desplazará el poder de Occidente. A pesar de que no mencionó nombres explícitamente, muchos de sus seguidores coinciden en asegurar que no se trata de Donald Trump.

Estas son las predicciones de Baba Vanga para 2026: de una guerra mundial a contactos con los extraterrestres

Las predicciones de Baba Vanga incluyen para 2026 una advertencia que toma especial relevancia en el convulso contexto internacional actual. Se trata de una Tercera Guerra Mundial que se iniciaría con un conflicto en el Este para ampliarse a Europa, acabando con los sistemas democráticos de toda la región. Las tensiones internacionales alcanzarían un punto crítico, algo que toma relevancia con los ataques híbridos de Rusia y la débil tregua alcanzada en Gaza.

Baba Vanga apela a una Tercera Guerra Mundial que arrancaría en el Este de Europa y pondría fin a los sistemas democráticos
Baba Vanga apela a una Tercera Guerra Mundial que arrancaría en el Este de Europa y pondría fin a los sistemas democráticos Pexels

La vidente también advirtió sobre los peligros que conlleva la inteligencia artificial (IA). Según sus predicciones, en 2026 se alcanzaría un punto de inflexión en que la IA se convertiría en una herramienta más perjudicial que beneficiosa para la sociedad.

Otra de las predicciones que Baba Vanga realizó en 2026 es la posibilidad de un contacto con vida extraterrestre. Según sus visiones, el primer contacto oficial podría llegar en noviembre, con la irrupción de una gran nave espacial a la atmósfera terrestre.

Los científicos han detectado recientemente un objeto interestelar denominado 3I/ATLAS, que se acercará a la Tierra en octubre. A pesar de que se considera un fenómeno habitual, el astrónomo Avi Loeb señala que tiene un comportamiento inusual, lo que podría abrir la puerta a especulaciones sobre posibles presencias alienígenas.

En todo caso, las predicciones de Baba Vanga no tienen rigor científico y han logrado gran relevancia por sus sorprendentes coincidencias con algunos fenómenos reales recientes. Por este motivo, siempre conviene tomar estos pronósticos con cautela.

