Estos son los rehenes que entrega Hamás tras el plan de paz

Tras más de dos años de guerra, estos son los 20 rehenes liberados por el acuerdo de paz entre Israel y Palestina.

Gaza Foto: CC
Andrea Torrente

13 Octubre 2025 11:43 (hace 1 hora)

Desde el 7 de octubre de 2023, han pasado dos años y siete días, tiempo que han estado los 20 rehenes israelíes bajo el cautiverio de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. En un primer momento fueron muchos más los retenidos, pero 28 no han sobrevivido y 156 rehenes ya fueron puestos en libertad por otros acuerdos de alto el fuego. Gracias al plan de paz entre Israel y Palestina, los 20 cautivos serán libres y los 28 cuerpos de los fallecidos rescatados por sus familiares.

Recuperar a los 251 rehenes era el primer objetivo por el que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza. Este propósito acabó en masacre y destrucción, el 90 % de las viviendas del enclave palestino fueron derrumbadas y más de 67.800 los palestinos muertos y 170.000 los heridos.

El genocidio no parecía acabar y Netanyahu estaba más decidido en destruir Hamás que en salvar a sus nacionales prisioneros. Hasta que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió meterse por medio y convencer al primer ministro israelí para que firme un alto el fuego y se produzca el intercambio de rehenes y presos.

A cambio de los 48 rehenes en manos de Hamás puestos en libertad, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos desde octubre de 2023. La puesta en libertad se hará el lunes, 13 de octubre, por la mañana. Los 20 rehenes serán llevados a Cruz Roja, donde estarán en observación y serán atendidos por médicos; los 28 fallecidos irán a un instituto forense en ataúdes con la bandera israelí, donde se procederá a su identificación para ser entregados a sus familiares.

¿Quiénes son los 20 rehenes?

Matan Angrest de 22 años es soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fue sacado de su tanque a rastras por el ataque terrorista cerca de la valla perimetral de Gaza el 7 de octubre. Sus familiares han sido unos de los que más se han pronunciado y protestado en contra de Netanyahu.

Los gemelos Gali y Ziv Berman de 28 años fueron secuestrados en sus viviendas, que se encontraban una enfrente de la otra. Ambos han estado separados durante el cautiverio.

Elkana Bohbot de 36 años fue secuestrado mientras trabajaba en el festival de música Supernova. Su esposa declaró: "En nuestra última conversación, la mañana de la masacre, a las 7:00, le dije: 'No son solo misiles, vuelve a casa', y me prometió que volvería". Bohbot a través de un rehén liberado pidió a la familia que siguiera con el puesto de comida en el mercado y que en cuanto saliera iba a montar un puesto de helados.

Rom Braslavski de 21 años trabajaba como seguridad del festival Supernova cuando fue secuestrado, le hirieron cuando intentaba ayudar a otra persona herida, pero fue alcanzado por los disparos. En agosto de 2025, se difundió un vídeo en redes sociales donde se ve a Braslavski esquelético y suplicando por su vida. Bar Kupershtein de 23 y Eitan Mor de 25 años también trabajaban como guardias de seguridad en el festival Nova cuando fueron capturados.

Nimrod Cohen de 21 años fue capturado dentro de un tanque destinado a ser soldado en Nahal Oz, en el sur de Israel. En febrero de 2025, un rehén liberado informó a sus familiares que seguía vivo, pero en mal estado físico y mental.

Los hermanos Ariel de 28 años y David Cunio de 35 fueron capturados también, el primero se encontraba con su novia en kibutz Nir Oz y el segundo en su casa con su mujer e hijas.

Evyatar David de 24 años, Guy Gilboa-Dalal de 24, Maxim Herkin de 37 y Segev Kalfon de 27 fueron secuestrados en el festival de música Nova. En agosto de 2025, Hamás difundió un vídeo en el que David aseguraba estar cavando su propia tumba. Gilboa-Dalal acudió con su hermano que pudo evadirse de los hombres que iban a capturarles; Herkin fue acompañado de sus dos amigos que fueron secuestrados también, pero que se encuentran entre las 378 personas que murieron en el ataque; Kalfon sufría de ansiedad, una enfermedad que sus familiares han comentado para exigir su liberación.

Eitan Horn de 38 años fue secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor en kibutz de Nir Oz, ambos fueron retenidos. Un momento emotivo fue cuando liberaron al hermano y a Eitan no, desde entonces su hermano ha estado haciendo una campaña a favor de su hermano, volando a Estados Unidos y hablando con distintos políticos. Omri Miran de 48 años también fue secuestrado en la misma zona durante los ataques de los militares. Matan Zangauker de 25 años fue raptado en el mismo lugar cuando se encontraba en su casa junto a su mujer, esta fue liberada en el alto el fuego de 2023 y ha contado su relato en el Canal 24 horas de RTVE.

Yosef-Chaim Ohana de 25 años fue capturado mientras trabajaba en el festival Nova como camarero. Alon Ohel de 24 años capturado en el mismo festival de música junto a un amigo que murió durante el cautiverio. Avinatan Or de 32 años fue secuestrado en el festival junto con su novia, que acabó siendo rescatada el año pasado.

