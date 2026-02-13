Las oposiciones con plaza asegurada: el 36% de las vacantes quedan sin cubrir

La última convocatoria de oposiciones docentes en la Comunidad de Madrid deja un dato que ha encendido las alarmas en el sector: 1.129 plazas quedaron desiertas, el 36% del total ofertado (3.122), según el informe elaborado por Comisiones Obreras.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
El sindicato lo interpreta como un síntoma de un problema estructural en el sistema de acceso, con consecuencias directas para la estabilidad de las plantillas y la cobertura real de necesidades en los centros.
Dónde se concentra el "agujero"
El informe sitúa el foco principal en Secundaria, donde se concentra la mayor parte de las vacantes sin cubrir: de las 2.859 ofertadas quedaron 1.058 plazas desiertas.
Especialidades con más vacantes y el cupo de discapacidad
El fenómeno no se limita a especialidades minoritarias: afecta también a materias troncales. En Lengua Castellana y Literatura quedaron sin cubrir 91 de 256; en Matemáticas, 112 de 275; en Economía, 28 de 58; y en Latín, 13 de 44, según el documento sindical.
La situación se dispara en algunas ramas técnicas de Formación Profesional. El caso más llamativo que destaca CCOO es Sistemas y Aplicaciones Informáticas, donde quedaron desiertas 121 de 134 plazas ofertadas.
Uno de los datos más contundentes aparece en el cupo reservado a personas con discapacidad: de 230 plazas, solo se cubrieron 26, lo que implica que el 89% quedó vacante, según el informe.
Por qué importa que queden plazas desiertas
Cuando una plaza se oferta y no se cubre, la administración no consolida ese puesto con personal funcionario por la vía de la oposición. En la práctica, eso puede traducirse en más dificultad para estabilizar equipos docentes y en una mayor dependencia de fórmulas temporales (sustituciones, interinidad o refuerzos), especialmente donde cuesta más reunir aspirantes que superen el proceso.
Las explicaciones que pone sobre la mesa CCOO
En su análisis, el sindicato atribuye el resultado a una combinación de factores, entre ellos:
El informe plantea que el sistema debería revisarse para evitar que ofertas amplias terminen, en la práctica, sin cubrirse, y para que la convocatoria cumpla su objetivo principal: convertir plazas en empleos estructurales y estables.