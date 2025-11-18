Los Replicantes
Llegan las luces de Navidad a Madrid: fechas y lugares más emblemáticos

Para que no te digan que no tienes luces, apúntate todos estos lugares para ir a ver el iluminado de Navidad en Madrid.

Luces de Navidad en Madrid Foto: Ayto
18 Noviembre 2025 17:39 (hace 8 horas)

Ya huele a Navidad y es que queda muy poco para el famoso encendido de luces tan característico de esta festividad. En la Comunidad de Madrid, este año será el 22 de noviembre y durarán encendidas hasta el 6 de enero de 2026.

21 distritos se iluminarán con las 13 millones de bombillas LED, Carlos Sainz —piloto de carreras— será el encargado de dar comienzo al alumbrado navideño, el cual dará comienzo al recorrido que tendrá el epicentro en Cibeles.

Si tienes la suerte de vivir en la capital o de poder visitarla en estas fechas, te será muy útil esta información con los lugares más emblemáticos cargados de luz y Navidad.

Lugares más emblemáticos para ver las luces de Madrid

Se sabe ya que las luces madrileñas contarán con 126 cerezos luminosos, 7.134 cadenetas y 13 abetos encendidos. Por segundo año, el Ayuntamiento ha decidido colgar paneles luminosos en la Plaza Mayor con los dibujos hechos por los niños de primero y segundo de Primaria que han participado en un concurso dedicado a las luces de Navidad; los del año anterior también estarán presentes colocados en el entorno de la calle de Pez.

Una nueva incorporación de la que podremos disfrutar este año será de un espectacular abeto que se pondrá en uno de los cruces más transitados de Madrid, donde se une Gran vía con la calle Alcalá. Medirá 22 metros, igual que el emblemático de Metrópolis, y llevará 125.000 luces LED.

De los 13 árboles de Navidad, seguiremos contando con los dos más característicos: el de la Puerta del Sol, aunque este punto no sea de los relevantes en el momento del encendido de las luces, y el de la Plaza de España.

El árbol de Navidad que se instalará en la plaza de Ópera
El árbol de Navidad que se instalará en la plaza de Ópera Ayto

Habrá una vela gigante que estará iluminada también y se ubicará en la zona de Nuevos Ministerios, tendrá 12 metros de altura y estará compuesta por 14.000 puntos de luz LED. Esta estructura será transitable, por lo que todos aquellos que la visiten podrán entrar en el interior, hacerse fotos y observar el juego de luces.

Otra novedad será el Nacimiento monumental, un belén gigante situado frente al Congreso de los Diputados. Tendrá una extensión de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho; en el que se verán a la Virgen María, a San José y al Niño Jesús.

Tres ángeles luminosos y gigantes irán colocados en la glorieta de Atocha. Por último, no te puedes despedir de la Navidad madrileña sin antes visitar la Plaza Mayor con su tradicional y típico mercadillo navideño.

