Muere ahorcado el hijo del boxeador Arturo Gatti: su padre también falleció del mismo modo

Arturo Gatti Jr. ha sido encontrado muerto en un apartamento en México, tenía 17 años cuando ha aparecido ahorcado. Era el hijo del conocido campeón, en el mundo del boxeo, Arturo 'Thunder' Gatti, quien murió de la misma forma hace 16 años. El joven estaba emprendiendo una carrera en el mundo del boxeo, siguiendo los pasos de su padre en el ring.

¿Quién ha contado lo ocurrido?

Chuck Zito, exguardaespaldas del boxeador y actor de Estados Unidos, ha sido quien ha dado la noticia. Además, ha compartido varias fotos con el joven y unas palabras en su cuenta de Instagram: "Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, ARTURO GATTI JR., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años".

Zito, con esta publicación, daba el pésame a la familia: "Mis condolencias a la familia de Arturo Gatti Sr: su madre, hermanas, hermanos y su hija Sophia".

Arturo Gatti padre

Arturo Gatti fue uno de los boxeadores más aclamados de su generación y una estrella en Canadá. Un luchador valiente y con un carismático estilo ofensivo, destacaba por su peso superligero. El boxeador se hizo con la victoria de tres grandes organismos: la Federación Internacional de Boxeo (IBF), la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

Arturo pasó a la historia como boxeador por la trilogía de combates con Micky Ward, una de las mejores de todos los tiempos, donde se alzó con dos victorias y una para Ward. En 2009, fue encontrado muerto cuando se encontraba en Brasil de vacaciones con su esposa e hijo.

La mujer, Amanda Rodrigues, fue arrestada como principal sospechosa de la muerte de su marido, pero fue liberada porque se consideró que la muerte del boxeador fue por voluntad propia. Ahora, la muerte de su hijo en las mismas circunstancias deja una herida en la familia difícil de curar.