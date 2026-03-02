Vida

La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

Los delincuentes esperan a que regreses al coche y dejes tus pertenencias a la vista o en un lugar accesible.


Robos en coche Foto: Envato




02 Marzo 2026

La Policía Nacional lleva tiempo utilizando su cuenta oficial de TikTok para advertir a los ciudadanos sobre nuevos métodos que emplean los delincuentes para intentar engañar a sus víctimas.

En uno de sus últimos vídeos, los agentes alertan de la necesidad de prestar especial atención al regresar al coche cuando está estacionado. Según explican, los ladrones esperan a que el conductor vuelva al vehículo y observan si deja sus pertenencias a la vista o en un lugar accesible.

La policía recomienda mantener siempre las puertas y las ventanillas cerradas, tanto si se está dentro como fuera del coche, así como vigilar los objetos personales y no perderlos de vista. Además, aconseja avisar a las autoridades si se detecta alguna situación sospechosa.

La publicación ha generado numerosas reacciones entre los usuarios. En los comentarios del vídeo, algunos aseguran que ya aplicaban estas medidas desde hace tiempo y que acostumbran a cerrar el pestillo del coche como precaución. Otros, sin embargo, cuestionan la recomendación de llamar a los servicios de emergencia, al considerar que la respuesta puede tardar en llegar.

@policia ⚠️¡¡MUCHA ATENCIÓN!!⚠️ En esta modalidad de #robo aprovechan ⤵️ 🅿️ Lugares como #aparcamientos 👜 Que te despistes y pierdas de vista tus pertenencias 👮‍♂️Te contamos en qué consiste este modus operandi Y #consejos para no convertirte en víctima de los delincuentes Si presencias o te encuentras en una situación parecida, no lo dudes ➡️ 📲0️⃣9️⃣1️⃣ #policia #policianacional ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Cómo actúan

Según explica la Policía Nacional, el método consiste en que uno de los delincuentes se acerca al coche y deja una moneda en el suelo para llamar la atención del conductor. De esta forma intenta que la víctima salga del vehículo para recogerla. En ese momento, un segundo cómplice aprovecha la distracción para sustraer las pertenencias que hayan quedado dentro del coche sin que la víctima se dé cuenta.

