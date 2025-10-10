Quién es Baraka: sustituirá a la cabra de la Legión, que no desfilará este 12 de octubre

Ya falta muy poco para la Fiesta Nacional del 12 de octubre y, como cada año, en Madrid se realizará el desfile militar en honor a esta festividad, el día de la Hispanidad. Comenzará a las 11:00 horas con las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos de Seguridad del Estado y demás instituciones.

En este desfile veremos también a los Reyes de España y a la mítica mascota de la Legión. Killo fue el borrego que estuvo presente el año pasado, pero este año no volverá a aparecer, en su lugar estará Baraka, según informa el Ministerio de Defensa.

¿Quién es Baraka?

Baraka es un borrego macho que tiene tres años y que acompañará a la actuación del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión con sede en Melilla. Para el desfile de la Fiesta Nacional es típico que los miembros de la Legión opten por cabras o carneros.

El nombre de 'Baraka' es un nombre árabe que significa 'buena suerte'. Las Fuerzas Armadas explican que eligen este tipo de animales porque están "asociados al ímpetu y a la fuerza, y resumen los valores de esta infantería".

Desfile

El desfile aéreo contará con 45 aviones y 29 helicópteros; en el motorizado habrá 123 vehículos y 39 motos. Lo que supone un total de 3.847 miembros de las Fuerzas Armadas, un total de 3.323 hombres y 524 mujeres. El acto central del desfile será en el Paseo de Recoletos y los Reyes presidirán el acto desde la Plaza Cánovas del Castillo.