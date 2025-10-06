Gloria Estefan lanza un mensaje de respeto a los inmigrantes en la fiesta de la Hispanidad

El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, paga 484.000 euros a la cantante Gloria Estefan por el concierto gratuito de las fiestas de la Hispanidad 2025. Y, durante el concierto, la cantante ha lanzado un mensaje que fue muy aplaudido por el público.

Un concierto anunciado como gratuito, pero que la presidenta madrileña pagó con los impuestos públicos a la cantante latinoamericana, una cuantía que supone más de un 20 % del presupuesto total de la fiesta que cuenta con 2,3 millones de euros.

Mensaje de Gloria Estefan

Durante su actuación, Gloria Estefan lanzó el siguiente mensaje: "Nosotros sabemos cuanto aportan los inmigrantes por todo el mundo. Somos seres humanos, todos queremos lo mismo: amor, respeto". Unas palabras cargadas de valores e inclusión que parecen hacer un guiño a Ayuso ante su comportamiento en contra del apoyo al pueblo palestino.

Ayuso se gasta un pastizal de dinero público en traer a Gloria Estefan a Madrid y encima se lleva un buen recadito de la cantante.



Esperamos que escuchara bien el mensaje desde la primera fila ???????? pic.twitter.com/2gj9KiO6Rx — PSOE Madrid (@psoe_m) October 6, 2025

El PSOE de Madrid ha colgado el vídeo en sus redes sociales y afirma: "Ayuso se gasta un pastizal de dinero público en traer a Gloria Estefan a Madrid y encima se lleva un buen recadito de la cantante", también han escrito: "Esperemos que escuchara bien el mensaje desde la primera fila".