Asaltan la casa de la madre de Koldo García en Benidorm: qué se han llevado en total

La 'trama Koldo' investiga un presunto plan en el seno del Ministerio de Transportes para el amaño de contratos públicos y el cobro de mordidas. Por el momento, está implicado el ex ministro José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el ex asesor de Ábalos, Koldo García.

El caso está generando una fuerte crisis en el seno del PSOE, que ha visto como el que era responsable de gestionar el partido a nivel interno se encuentra en estos momentos en la cárcel de Soto del Real después de que el juez haya decretado para él prisión preventiva sin fianza.

Pero también Koldo García ha vivido recientemente un nuevo problema. Durante la madrugada, unos ladrones han entrado en el piso que su madre tiene en Benidorm. El robo ha sorprendido, puesto que los cacos tan solo se han llevado 50 euros y un anillo.

Sin embargo, el verdadero temor era que el objetivo de este crimen fuera hacerse con las presuntas grabaciones que conserva del caso de corrupción que se está investigando en el Tribunal Supremo y que podrían ser especialmente comprometedoras.

Antes de la declaración de Cerdán ante el Tribunal Supremo

Cabe recordar que el robo se ha producido durante la noche previa a la declaración como investigado ante el Supremo del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente ya ha decretado para él prisión preventiva y sin fianza. Se aprecia riesgo de destrucción de pruebas y fuga.

Koldo García ya ha presentado una denuncia por estos hechos ante la comisaría de la Policía Nacional de Benidorm. Este es tan solo un episodio más en la causa, que comenzó en 2024 en la Audiencia Nacional para investigar un presunto amaño en la contratación pública en el seno del Ministerio de Transportes.