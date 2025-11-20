Los Replicantes
Buscar

Política

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

La sentencia impone el pago de 12 multa al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Noviembre 2025 14:06 (hace 11 horas)

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le impone el pago de una multa de 7.200 euros en doce meses.

Vídeos Los Replicantes

García Ortiz estaba investigado por la filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar un acuerdo por presuntamente defraudar 350.000 euros a Hacienda mediante facturas falsas.

... En elaboración

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Contenidos que te pueden interesar
Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso