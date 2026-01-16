Los Replicantes
Política

Qué es la Operación Resistencia Ártica: el plan de Europa para defender Groenlandia

El desafío de Donald Trump a la soberanía de Groenlandia ya ha encontrado una fuerte respuesta europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Adrián Parrondo

16 Enero 2026 11:53 (hace 49 minutos)

Crisis en la relación transatlántica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza la soberanía europea con sus pretensiones de anexionarse la isla de Groenlandia a su territorio.

Detrás de estas ambiciones se encuentran los ingentes recursos minerales de este territorio, pero sobre todo su posición estratégica. El Ártico será navegable en las próximas décadas por el cambio climático y, actualmente, Rusia y por ende China tienen una posición privilegiada.

Los intentos de Washington por hacerse con el control de Groenlandia, una isla de soberanía danesa, preocupan en Europa. La actuación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas han evidenciado que el actual inquilino de la Casa Blanca no tiene reparos en violar la soberanía de los países con tal de anteponer sus intereses, como el control del petróleo.

La realidad es que la mayoría de la población en Groenlandia expresa su rechazo a tener ciudadanía de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump sigue con sus intenciones y plantea varias opciones: desde una incursión militar a una adquisición similar a la que Estados Unidos cerró con el Imperio Ruso para hacerse con el control de Alaska.

Operación europea para garantizar la soberanía de Groenlandia: el papel de la UE

En este contexto, gran parte de los países europeos se plantean la denominada Operación Resistencia Ártica para defender Groenlandia de los planes de anexión de Donald Trump, pero también la soberanía europea.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha logrado el apoyo de los países europeos ante la ofensiva estadounidense en Groenlandia
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha logrado el apoyo de los países europeos ante la ofensiva estadounidense en Groenlandia

Este plan es complejo, ya que Groenlandia mantiene gran independencia respecto al Reino de Dinamarca. Entre otras cuestiones, este territorio es extracomunitario, a pesar de que su país, como tal, sí que pertenece a la Unión Europea.

Por el momento, varios países europeos están enviando ayuda militar a Dinamarca para garantizar la protección de Groenlandia. No hay que olvidar que, si se produjese una incursión militar de Estados Unidos, sería una situación inédita, con el ataque de un miembro de la OTAN a otro socio de la coalición.

Francia, Alemania, Noruega o Suecia ya están movilizando a su ejército para actuar en caso de que sea necesario. En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez también ha planteado esta posibilidad, que tiene todas las papeletas por las relaciones internacionales entre ambos países.

"La historia no perdona la falta de preparación ni la debilidad. Un primer equipo de militares ya está desplegado y serán reforzados por medios terrestres, marítimos y aéreos", ha expresado el presidente francés, Emmanuel Macron, que está siendo especialmente proactivo en la ayuda a Dinamarca.

Esta nueva Operación Resistencia Ártica se compone de una serie de maniobras militares con opciones de defensa en caso de ataque. Se trata de activar una operación disuasoria que escenifique la actuación de Europa como grupo ante una agresión de Estados Unidos.

Los primeros equipos militares ya han aterrizado en la isla en aviones militares. Entre ellos, se encuentran varios batallones de soldados especializados en alta montaña. Copenhague ha explicado que se prevé la incorporación de más barcos, aviones y drones de combate para evidenciar que Europa se toma en serio su soberanía.

