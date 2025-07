Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi

Hugo Sierra es el padre del hijo de Adara Molinero, un viejo conocido de los realities de televisión, aunque lleva un tiempo alejado de los focos. Te contamos qué ha sido del ganador de 'GH Revolution'.

La última ocasión en la que hemos visto al exjugador de baloncesto asumir el desafío de un concurso fue en 'Supervivientes 2020'. Hugo Sierra se quedó a las puertas de la final. Una experiencia importante para él, de la cual nació su tercera hija fruto de una relación con Ivana Icardi.

La vida actual de Hugo Sierra como representante deportivo

En estos últimos años, la expareja de Adara Molinero ha mantenido un perfil discreto. No solo no ha contado con exposición mediática, tampoco se ha prodigado en las redes sociales. Todo hace indicar que continúa residiendo en Palma de Mallorca. Además, ha dado un giro a su trayectoria profesional y ejerce como representante deportivo.

Está al frente de 'Lex Soccer Agency', tal y como figura en su perfil de Instagram. Su socio es el abogado y economista, Gaspar Molina. Esta compañía se encarga de todo lo referente al asesoramiento legal y fiscal de deportistas. Así como de representar a sus clientes y defenderlos ante los juzgados pertinentes.

La agencia está especializada en derecho deportivo, disciplinario y federativo. Anteriormente, Hugo Sierra había trabajado como entrenador personal, profesor de pilates y modelo.

En cuanto a su perfil de Instagram, no lo actualiza desde el pasado 28 de abril. Todas las fotos que ha publicado son en blanco y negro y evita proporcionar información detallada sobre su vida privada.

Hugo Sierra, expareja de Ivani Icardi y padre de su hija Georgia

El ex concursante de 'Supervivientes', de 50 años, es cauto a la hora de hablar de asuntos personales. Su expareja, Ivani Icardi, confesaba a finales del año pasado que la relación con este era distante.

"Antes nos llevábamos mejor, con nuestros más y nuestros menos. En las circunstancias actuales, depende del día porque a mí hay cosas que no me entran en la cabeza. Trabajándolo me hallo", confesaba en redes.

La argentina también reside en Palma de Mallorca. Para ella la maternidad ha supuesto una auténtica revolución en su vida, como expone en redes.

"He pasado momentos de mucha tristeza, impotencia y culpa siendo mamá. Me preguntaba cada noche por qué Dios te había mandado aquí con una mamá que no tenía ni idea de cómo serlo (...) Esos momentos ya quedaron muy atrás porque el Universo me mostró que viniste a hacerme más fuerte y a sacar lo mejor de mí, a impulsarme como si fueras un motor lleno de amor y buena energía".

Hugo Sierra es el padre del único hijo de Adara

La primogénita del uruguayo es Micaela, de 19 años, fruto de una relación anterior con Leslie Graf. La joven reside actualmente en Estados Unidos. El segundo hijo de Hugo Sierra es Martín, el hijo que tuvo con Adara Molinero.

Ambos se hicieron conocidos en nuestro país por participar en 'Gran Hermano', en ediciones diferentes. Sería poco después cuando sus caminos se cruzaron y al mes de conocerse la madrileña se quedó embarazada.

Adara junto a Hugo Sierra en una fotografía en redes sociales Instagram

El 22 de febrero de 2019 nació el hijo que tienen en común. En 2020, ella participó en 'GH VIP' y aquello supuso su ruptura con Hugo Sierra. Dentro de la casa de Guadalix se enamoró de Gianmarca Onestini, una relación que terminó siendo fugaz.

Hace tan solo unos meses, Adara se pronunciaba sobre el padre de su único hijo. "Llevo tres años callando", afirmaba. Acusaba al uruguayo de no visitar a su hijo de forma regular. "Le digo que por favor le vea más y me dice que no puede", contaba.

Asimismo, reconocía que la situación la estaba superando por completo porque Hugo Sierra solo veía al pequeño cuatro días al mes. "Es desesperante. Solo me quedan ganas de llorar". En cuanto a él, ha confesado haberse sentido "despellejado por Adara" durante alguna entrevista.