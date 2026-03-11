Noticias

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años

Stephanie Buttermore era una reconocida influencer con carrera en la investigación con millones de seguidores en redes sociales.

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años
La influencer Stephanie Buttermore Foto: Instagram @stephanie_buttermore
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Marzo 2026 19:03 (hace 3 horas)

Luto en las redes sociales. La influencer Stephanie Buttermore, conocida por sus contenidos sobre fitness y doctora de investigación del cáncer, ha muerto a los 36 años por causas todavía desconocidas.

Su prometido, Jeff Nippard, ha confirmado su muerte a través de redes sociales. Ambos llevaban prometidos desde 2022 y contaban con millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

La influencer Stephanie Buttermore junto a su prometido, Jeff Nippard
La influencer Stephanie Buttermore junto a su prometido, Jeff Nippard Instagram @stephanie_buttermore

Nippard ha enviado un comunicado en el que afirma que la muerte de su prometida, la influencer Stephanie Buttermore, se produjo de manera repentina. Además, ha recalcado que pide máximo respeto por su memoria, así como sus familiares y amigos.

Su trabajo como investigadora y su labor por visibilizar la salud mental

Stephanie Buttermore contaba con un millón de seguidores en Youtube. Antes de dedicarse al mundo de las redes sociales, había estudiado un doctorado en Patología y Biología Celular, con especialización en los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer de ovario.

Habitualmente, publicaba vídeos con consejos y experiencias sobre el mundo de la salud deportiva y nutricional. También había compartido y visibilizado los trastornos alimenticios y problemas de salud mental que había experimentado desde hacía tiempo.

Por estas circunstancias, Buttermore se vio obligada a dejar las redes sociales hace dos años, una decisión que había adoptado para intentar superar todos los problemas que pasaba entonces. En febrero de 2026 reapareció en las plataformas de su prometido para celebrar San Valentín.

"Stephanie lo era todo para Jeff. Será recordada por su calidez y compasión, por el amor hacia su familia y por su investigación doctoral sobre el cáncer de ovario", señala el comunicado que ahora se ha publicado sobre su fallecimiento.

