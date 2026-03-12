Muere la influencer Carol 'The Warrior' a los 23 años

La influencer colombiana Carolina Reyes, conocida también como 'The Warrior' en redes sociales, ha muerto este martes, 10 de marzo, como consecuencia de una larga lucha contra una enfermedad pulmonar.

Su patología comenzó hace varios meses, pero finalmente se había recrudecido en las últimas semanas y ha terminado falleciendo. Su repentina muerte ha generado gran conmoción en redes sociales.

La influencer Carolina Reyes The Warrior ha muerto a los 23 años Instagram @carol_the_warrior

En una de sus últimas publicaciones hace tan solo una semana, en la que comentaba un viaje que había realizado a Brasil, señalaba que había experimentado una mejoría notable en su estado de salud.

"Mucho dolor"

Su familia ha confirmado ahora su fallecimiento, con una publicación en su perfil de Instagram: "Con mucho dolor anunciamos que tristemente partió con el señor el 11 de marzo del 2026. Les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos".

Sus allegados han destacado de ella que "fue una guerrera, persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó". Además, han agradecido a sus seguidores las muestras de cariño y apoyo que han realizado durante los últimos meses.

La causa de su muerte, según El Heraldo de México, estaría relacionada con un cáncer de pulmón muy avanzado, que resultó fulminante en tan solo unos meses. Sus familiares, sin embargo, han llegado a afirmar que la causa de la muerte está vinculada a un "acto de brujería".

La joven había experimentado una notable mejoría recientemente, motivo por el que pudo realizar su ansiado viaje a Brasil. Sin embargo, al regresar a su vivienda, comenzó a empeorar, tuvo que acudir al hospital y resultó ingresada por una grave complicación que terminó con su vida.