Tragedia en Brasil: muere una influencer de 25 años y su padre fallece el mismo día

La influencer brasileña Karla Thaynnara, de 25 años, murió el pasado martes 3 de marzo en un accidente de moto ocurrido en una autopista cercana a la ciudad en la que residía. Así lo han publicado el diario británico Daily Mail y el medio brasileño Correio Braziliense, que señalan que la joven, muy activa en redes sociales y conocida por mostrar su afición por las motocicletas, falleció en el acto tras chocar con un coche. La creadora de contenido deja a una hija pequeña.

La tragedia se agravó pocas horas después, cuando su padre, José Carlos Andrade Nogueira, oficial retirado de la Policía Militar, también falleció tras conocer la muerte de su hija.

La noticia fue comunicada por la propia familia a través de una publicación en las historias de Instagram de Thaynnara, en la que se anunciaba el fallecimiento de ambos y se informaba de la celebración del velatorio en el cementerio Campo da Esperança.

El fallecimiento de su padre

La tragedia se agravó pocas horas después, cuando su padre, José Carlos Andrade Nogueira, oficial retirado de la Policía Militar, también falleció tras conocer la muerte de su hija. La noticia fue comunicada por la propia familia a través de una publicación en las historias de Instagram de Thaynnara, en la que se anunciaba el fallecimiento de ambos y se informaba de la celebración del velatorio en el cementerio Campo da Esperança.

Según las informaciones publicadas, el padre de la influencer se desplazó hasta el lugar del siniestro después de enterarse de lo ocurrido. Los agentes que acudieron a la zona intentaron intervenir, aunque no pudieron evitar el desenlace. La familia decidió despedir a padre e hija al mismo tiempo y compartió en redes un mensaje conjunto en su memoria.

Horas después, la misma cuenta difundió nuevas publicaciones de homenaje a Karla Thaynnara. Entre ellas, una imagen de una motocicleta con la que se anunciaba una caravana motera en su honor y un breve vídeo grabado desde una moto en marcha por una carretera de montaña. "Mi princesa, permanecerás para siempre en nuestros corazones", decía uno de los mensajes compartidos tras la doble tragedia.