Graban a un hombre paseándose con una cabra en pañales en un centro comercial de Sevilla

Sorpresa en un centro comercial de Sevilla. Un hombre se ha paseado acompañado de una cabra con arnés y pañales por un complejo de tiendas, despertando sensaciones de incredulidad y sorpresa entre todos los presentes.

Las imágenes se han captado en el centro comercial Lagoh, que se define como 'pet-friendly', pero el episodio ha causado gran impresión y ha abierto el debate sobre el concepto de mascota y hasta dónde se puede extender este permiso.

El dueño de la cabra tuvo el detalle de incorporar unos pañales al animal con el objetivo de facilitar las compras y evitar que pudiera hacer sus necesidades en mitad del complejo comercial.

Sorpresa en redes sociales

Las imágenes han circulado rápidamente en todo tipo de plataformas de redes sociales, como X, Instagram o Tiktok. Por su particular situación, han acumulado multitud de comentarios tras viralizarse.

Ahora se abre el debate sobre el concepto de animal de compañía, ya que la política del recinto supuestamente está destinada principalmente a gatos y perros. Como no se especifica nada sobre las cabras, nadie pudo reprochar nada a este ciudadano que acudió a realizar sus compras.