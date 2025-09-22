Los Replicantes
La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

Se trata del último paso procesal en el juzgado antes de una posible condena por varios delitos y tras una larga instrucción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Adrián Parrondo

22 Septiembre 2025 16:46 (hace 9 horas)

Se complica el horizonte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La magistrada encargada del caso le ha enviado al banquillo y abierto el juicio oral, el último paso procesal en el juzgado de instrucción antes de una posible condena.

El novio de la presidenta madrileña todavía podría evitar ir a juicio si la Audiencia Provincial estima un recurso de apelación que presentó el 1de septiembre. El empresario considera que se han vulnerado sus derechos en la fase de instrucción al descartar las pruebas que reclamó.

La magistrada investiga todas las pruebas ante las acusaciones de dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía y Abogacía del Estado ponen el foco en dos delitos de fraude fiscal por 350.910 euros en concurso con uno de falsificación de documento mercantil.

PSOE y Más Madrid, que se encuentran entre las acusaciones, consideran que Amador y los cuatro empresarios involucrados constituyeron una organización criminal al fabricar presuntas facturas falsas. En cuanto al delito contable, los partidos reconocen que la jurisprudencia lo incluye en fraude fiscal.

Peticiones de cárcel

En la causa, la Fiscalía y Abogacía del Estado han reclamado una condena de tres años y nueve meses de prisión para Amador. Además, se enfrenta a otra investigación en el juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo de la empresa sanitaria Quirón, en la que PSOE y Más Madrid piden una pena de cinco años de cárcel.

El auto está dictado por la jueza sustituta Carmen Rodríguez Medel, que ha tomado las riendas del juzgado 19 de instrucción a la espera de que entre el nuevo encargado, el magistrado Antonio Viejo, que fue enviado a dicho destino hace tan solo una semana. Estos movimientos se producen después de que la juzga que instruyó la causa, Inmaculada Iglesias, se jubilara voluntariamente en agosto.

Junto a Amador, también han sido enviados al banquillo los cuatro supuestos colaboradores en la trama. Son el mexicano Maximiliano Niederer y tres sevillanos, David Herrera Lobato, y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.

