El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio por Carlos Mazón: "Aterrorizados"

La causa que investiga las posibles responsabilidades judiciales de la gestión de la DANA en la provincia de Valencia, que dejó más de 200 muertos, entra en una nueva fase tras haberse revelado que Maribel Vilaplana abandonó el parking tras comer con Carlos Mazón en El Ventorro a las 19:47 horas.

A pesar de la alerta meteorológica, el presidente valenciano mantuvo su cita con la periodista, presuntamente para ofrecerle la dirección de la televisión pública autonómica À Punt. Ambos se citaron alrededor de las 15:00 horas y el encuentro se alargó presuntamente hasta pasadas las 18.30 horas.

Por este momento se estaban registrando ya los primeros muertos y desaparecidos. La reunión en el Cecopi ya estaba activa y no se enviaban mensajes masivos de alerta a través del sistema ES-Alert para que la población extremase las precauciones.

La riada que mató a más de 200 personas sorprendió a muchos ciudadanos recogiendo su vehículo en el aparcamiento, en una casa a ras del suelo, paseando por la calle, en labores de reparto o visitando un centro comercial. Escenas de la vida cotidiana que, sin embargo, eran de riesgo extremo en ese momento, para las que no recibieron un aviso de emergencia como evitar desplazamientos innecesarios o subir a pisos altos.

Cuando Mazón abandonó El Ventorro con Maribel Vilaplana, optó por acompañar a la periodista al garaje donde dejó su vehículo, situado en dirección contraria al Palau de la Generalitat. Desde entonces se produce un lapso de más de media hora en el que no se sabe nada sobre su paradero. Este período coincide con el plazo de más de una hora en el que siguió el coche en el mismo aparcamiento tras la comida. La periodista alegó que estaba trabajando con su portátil encerrada en su vehículo y desde un lugar situado en un sótano.

Finalmente, la alerta masiva no llegó a los teléfonos hasta las 20:11 horas, todavía sin Carlos Mazón en el Cecopi y justo un minuto después de que, finalmente, la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, lograse volver a contactar con él por teléfono. El presidente valenciano no llegó a la reunión de emergencia hasta las 20:28 horas.

Después de conocer estos detalles tan relevantes sobre el papel de Carlos Mazón en la gestión de la DANA, los comentarios se multiplican. Entre ellos, se ha pronunciado el ex marido de la periodista Maribel Vilaplana y trabajador de À Punt, Xavier Carrau, que no ha dudado en recordar lo que estaba ocurriendo en los momentos en los que Carlos Mazón permanecía desaparecido.

"Recordemos: entre las 18:50 y las 19:15 este es solo uno de los videos que volaban en redes y grupos de trabajo, amigos, familia, vecinos...", ha escrito Carrau en sus redes sociales. Este comentario incluye un vídeo con la rotura del puente de Paiporta por la riada, que ocurrió mientras Carlos Mazón estaba ilocalizable tras El Ventorro y el coche de Maribel Vilaplana permanecía en el aparcamiento.

El ex marido de la periodista también añade otro comentario que es toda una alusión velada a las declaraciones de la periodista ante el tribunal como testigo, en las que afirmaba que había recibido vídeos en WhatsApp pero que en ese momento no comprobó: "19:07. Compartimos en chat familiar este vídeo. Todos respondemos al minuto aterrorizados", ha escrito Carrau.

El también periodista no duda en reflexionar sobre la importancia de las nuevas revelaciones en la causa que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra: "Se abre un abismo de consecuencias imprevisibles", ha opinado.

Previamente, el ex marido de Maribel Vilaplana también ha lanzado otras opiniones al respecto, incluyendo la frase en latín "Qui nihil temet, nihil celat", que se puede traducir al español como "El que no teme nada, no oculta nada". Algunos datos obtenidos posteriormente, como la salida del coche del aparcamiento a las 19:47 horas, una hora después de terminar la comida en El Ventorro, no coinciden del todo con el relato que Vilaplana ofreció en su momento como testigo.

Xavier Carrau ha mantenido por el momento un perfil muy activo en redes sociales para pronunciarse sobre la causa de la DANA. Por el contrario, la esposa de Carlos Mazón, Mamen, ha optado por mantener un perfil muy discreto y hasta ahora no ha trascendido su opinión sobre todas las revelaciones que surgen sobre la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024, en la que una DANA dejó más de 200 muertos.