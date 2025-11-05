El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio tras su declaración por El Ventorro

La periodista Maribel Vilaplana ha acudido a declarar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra como testigo en la causa que investiga la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, que dejó más de 200 muertos mientras Carlos Mazón comía en un reservado del restaurante El Ventorro.

Durante su testificación, Vilaplana ha evidenciado que Carlos Mazón estuvo disponible durante todo el encuentro, por lo que tenía capacidad para gestionar una tragedia que quedó en manos de su responsable de Emergencias, Salomé Pradas.

El encuentro entre ambos se produjo alrededor de las 15:00 horas y no terminó hasta las 18:45, cuando ya había muertos y desaparecidos. A pesar de ello, Mazón acompañó a la periodista hasta un aparcamiento en dirección contraria al Palau de la Generalitat, y después desapareció durante 37 minutos. Vilaplana ha asegurado que no le transmitió en ningún momento preocupación, que atendía muchas llamadas de teléfono y que terminaron el encuentro hablando de fútbol.

Por el momento, no se ha podido esclarecer dónde estaba Mazón en ese lapso de tiempo. Pero sí se ha mostrado que no llegó hasta el Cecopi hasta las 20:28 horas. Por entonces ya se habían registrado la mayoría de muertos y desaparecidos.

A pesar de que Pradas intentó contactar previamente con el presidente, la alerta masiva a través de ES-Alert no llegó a los móviles hasta las 20:11 horas. Por entonces, la riada ya había sorprendido a la población sin haber podido tomar medidas de precaución, como subir a un piso alto, no salir a la calle o no buscar su vehículo en el garaje.

Después de la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza, el ex marido de la periodista, Xavier Carrau, ha escrito varios tuits en los que hace una mención velada a algunas de las afirmaciones que ha lanzado Vilaplana.

"Los extorsionadores tienen nombres...", ha sido uno de los mensajes que ha escrito en la red social X. Maribel Vilaplana ha asegurado que fue extorsionada por medios de comunicación "importantes" que le amenazaban con publicar unas presuntas imágenes en las que aparecía saliendo de la casa de Carlos Mazón. Sin embargo, la periodista no identificó en ningún momento su autoría.

Otro de sus tuits muestra el siguiente mensaje: "La 'foto' y el sobre". Aparenta tener un tono irónico y se produce después de que Maribel Vilaplana haya apelado a un sobre que el dueño del restaurante El Ventorro, citado como testigo, le entregó en el reservado cuando ambos comían para firmar unos papeles. Además, la periodista también apeló a una presunta fotografía en la que aparecía saliendo de la casa de Carlos Mazón por la que habría sido extorsionada. El encuentro entre el presidente y la periodista se produjo, supuestamente, para que dirigiera la televisión pública valenciana À Punt.

Sus mensajes han tenido notable repercusión en redes sociales. En algunos casos, Xavier Carrau no ha dudado en responder, como su emoticono de sorpresa cuando un usuario le ha lanzado: "¿Este tipo fue el qué filtró a los medios de extrema izquierda, que había enviado un video de la dana a su exmujer durante la comida del Ventorro?".

Por el momento, Carlos Mazón ya ha dimitido como presidente, aunque permanece en el cargo en funciones hasta designar un sucesor. Las quinielas están abiertas pero son complicadas. El nombre con más fuerza, Juanfran Pérez Llorca, acaba de ser citado como testigo en la causa. Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se niega por el momento a dar el paso. Es fundamental que la persona dispuesta a relevar a Mazón sea diputada en el Parlamento Valenciano y cuente con el visto bueno de VOX, sino se abocaría a elecciones anticipadas.