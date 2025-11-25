Los Replicantes
Maribel Vilaplana abandonó el parking 20 minutos antes del envío del Es-Alert

El ticket de la periodista fija la hora de salida a las 19:47 horas y el mensaje de alerta masiva llegó a los teléfonos a las 20:11 horas.

El presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Noviembre 2025 15:15 (hace 8 horas)

La periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón en la fatídica tarde del 29 de octubre del 2024 en el restaurante El Ventorro, en plena alerta meteorológica por una DANA que dejó más de 200 muertos, no retiró su coche hasta las 19:47 horas.

Así aparece reflejado en el cargo de 15,10 euros realizado con la tarjeta con la que abonó el establecimiento, según una providencia que maneja la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que está investigando la gestión de la tragedia.

Carlos Mazón permaneció en la comida hasta pasadas las 18:30 horas. Después, acompañó a la periodista al aparcamiento, situado en sentido contrario al Palau de la Generalitat, un camino distendido en el que hablaron, entre otras cuestiones, de fútbol, en plena tragedia.

Después se produce un lapso de tiempo en el que el presidente permaneció completamente desaparecido e ilocalizable. La jueza intenta ahora averiguar qué estaba haciendo y el grado de responsabilidad por su papel en la gestión de la catástrofe meteorológica.

