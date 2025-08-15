El dinero que debes guardar en tu cuenta para evitar que te roben, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que tener todos los ahorros en una sola cuenta corriente, aunque pueda resultar cómodo, es poco rentable y puede llegar a ser un peligro. La organización tiene la clave para combatir esta situación: "no guardes más de lo que cobras en tres meses" en tu cuenta bancaria.

Explicación de la OCU

La OCU explica que el motivo es la liquidez. Asegura que lo ideal es tener tres nóminas en la cuenta bancaria, esta cantidad tan precisa se debe a que no haría falta más para poder vivir y afrontar averías domésticas, un recibo de la luz más elevado o, incluso, una visita al dentista inesperada. Otro factor clave es que casi ninguna entidad da beneficios por las cuentas corrientes, no se producen intereses.

Una situación muy real en nuestro país es estar en números negativos, las personas que ingresan sueldos muy justos pueden verse en esta situación y el banco empezar a cobrar comisiones. La OCU refuerza que tener guardados el sueldo de tres meses evita estos números rojos.

Dinero Envato elements

Estrategias de inversión

La Organización de Consumidores plantea alternativas para invertir, a excepción de las personas que posean más de 100.000 euros que deberán repartir su patrimonio entre distintas entidades.

Tenemos varios planteamientos: para metas a 12 meses y de 5 a 10 años. Primero hay que tener una reserva con una liquidez de tres sueldos en la cuenta corriente para gastos imprevistos. Una vez conseguido esto, podemos establecer un plan de ahorro a corto plazo (12 meses) asegurando que no perderás intereses si decides hacer una cancelación anticipada.

Otra estrategia de ahorro es a largo plazo (5-10 años), la rentabilidad es mucho mayor, pero asumes que puede haber temporadas con pérdidas momentáneas. El objetivo de estas estrategias es aumentar el depósito y sacar el mayor rendimiento al dinero para que no se "estanque".