Los 10 estadios de fútbol más grandes del mundo

Los estadios de fútbol han dejado de ser solo el hogar de un club. En la mayoría de ocasiones se convierten en una infraestructura con peso propio en la identidad urbana. Generan empleo, atraen inversión y, en muchos casos, funcionan como iconos arquitectónicos. Para el turista, además, se han convertido en un plan turístico casi obligatorio, al nivel de un museo o un mirador: tours, experiencias inmersivas, tiendas oficiales, museos del club y eventos que van mucho más allá del día de partido.

Cuando hablamos de "los estadios de fútbol más grandes del mundo", conviene precisar el criterio. En este artículo nos centraremos en estadios concebidos y utilizados principalmente para este deporte, y cuya creación, gradas, visibilidad y dimensiones del terreno están pensadas para esta práctica deportiva. Esto es importante, ya que si se mezclan estadios de fútbol americano, el ranking cambia de forma notable. Muchos de los recintos con mayores aforos en Estados Unidos están diseñados para otro tipo de eventos y otra cultura de asistencia.

También conviene matizar qué significa "más grande". En este tipo de listados, lo habitual es ordenar por aforo oficial (capacidad total autorizada), no por asistencia récord. Y el aforo puede variar por reformas, cambios de normativa, sectores de seguridad, asientos temporales o conversiones de grada. Por ello, en este ranking trabajaremos con capacidad oficial y actualizada y señalaremos, cuando sea relevante, si el estadio ha modificado su aforo recientemente o si existen diferencias entre el aforo en liga y en competiciones oficiales.

1 Rungrado 1st of May Stadium

Estadio Rungrado Primero de Mayo (Pionyang) Wikimedia Commons

Ubicado en la isla de Rungra (Corea del Norte), en el río Taedong, el Rungrado 1st of May Stadium es el recinto que más veces figura como "número 1" cuando se habla de grandes estadios de fútbol. Se inauguró en 1989 y, además de partidos, ha sido uno de los grandes escenarios del país para celebraciones y espectáculos masivos. Su imagen es inconfundible: una estructura oval rematada con 16 arcos de hormigón, concebidos para evocar una flor de loto flotando sobre el Taedong.

La cifra de aforo es el gran debate. Algunas fuentes lo presentan con 150.000 asientos, mientras que en listados y referencias recientes se impone la cifra de 113.281 como capacidad.

2 Spotify Camp Nou

Estadio Camp Nou (Barcelona) Wikimedia Commons

Ubicado en la ciudad de Barcelona (España), el Camp Nou es el gran coloso del fútbol europeo por su capacidad histórica. El propio FC Barcelona fija su aforo en 99.354 espectadores, una cifra que lo ha mantenido durante años como el estadio de fútbol más grande de Europa.

Actualmente, el estadio se encuentra en plena remodelación y se ha reabierto de manera parcial mientras se continúan con las obras. Con un aforo operativo de 45.401 en esta fase inicial el proyecto final apunta a situarlo en torno a unos 105.000 asientos.

3 FNB Stadium

Estadio FNB (Johannesburgo) Wikimedia Commons

Ubicado en la ciudad de Johannesburgo (Sudáfrica), el FNB Stadium es conocido como Soccer City y recibe el apodo de "The Calabash" por su diseño inspirado en una vasija tradicional africana. Es el gran ícono futbolístico del país y uno de los estadios más reconocibles del continente.

Durante el Mundial de 2010 fue el escenario de máxima exposición y allí se celebró la final entre España y los Países Bajos, además de las ceremonias de apertura y clausura. Precisamente para cumplir con los estándares del torneo, el recinto fue sometido a una remodelación. Su capacidad pasó de unos 78.000 espectadores a los 94.736 actuales. Un salto que lo convierte en el estadio de fútbol más grande de África dentro de nuestros criterios.

4 Misr Stadium

Estadio Misr Wikimedia Commons

Egipto ha sumado un nuevo gigante con el Misr Stadium (también citado como Egypt Stadium). Eje del gran complejo deportivo de la Egypt International City for Olympic Games en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo.

Su aforo se sitúa en 93.940 espectadores, lo que lo convierte en el estadio de fútbol más grande del país y el segundo más grande de África, solo por debajo del FNB Stadium de Johannesburgo. El estadio se estrenó el 22 de marzo de 2024 con un Egipto-Nueva Zelanda, el primer partido oficial disputado en el recinto.

5 Wembley Stadium

Estadio de Wembley Wikimedia Commons

Wembley es el estadio nacional y el gran escenario del fútbol inglés, con una capacidad de 90.000 espectadores. Es uno de los templos por excelencia, ya que es el estadio donde más finales de la Champions League se han disputado: un total de 8, la última en 2024.

En Wembley juega como local la selección de Inglaterra y el estadio es, cada temporada, la casa de los grandes títulos domésticos. En él se juega la final de la FA Cup y, de forma habitual, finales como la Carabao Cup y la Community Shield.

Su sello visual es el arco de 133 metros, encargado de sostener gran parte de su techo. Es visible en gran parte de Londres y se ha convertido en un icono reconocible incluso para quien no vaya a ver un partido.

6 Lusail Stadium

Estadio Lusail Wikimedia Commons

Situado en Lusail (Qatar), el estadio se construyó específicamente para el Mundial de 2022. Fue el escenario de la final entre Argentina y Francia y, en total, acogió 10 partidos del torneo.

Cuenta con una capacidad oficial de 88.966 espectadores, una cifra que lo sitúa entre los estadios de fútbol más grandes de Asia y como el mayor del país. Uno de los sellos, que lo hace inconfundible, es su fachada en tono dorado, con motivos decorativos de la época dorada del arte islámico y árabe.

7 Estadio Azteca

Estadio Azteca Wikimedia Commons

Ubicado en Ciudad de México (México), el Azteca es uno de los grandes iconos del fútbol mundial y un punto de visita casi obligado. La propia web turística de la ciudad le atribuye una capacidad de 87.523 espectadores y destaca su condición de estadio histórico, ligado tanto al Club América como a la selección mexicana.

De cara al Mundial 2026, que tendrá lugar en tres países, Canadá, México y Estados Unidos, este estadio será el encargado de albergar el partido inaugural. De esta manera, se convertirá en el primer estadio en acoger tres inauguraciones de tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Ahora mismo se encuentra inmerso en una remodelación para llegar en condiciones al torneo. El plan contempla, entre otras cosas, un aumento de butacas que situará el aforo alrededor de las 90.000.

8 Borg El Arab

Estadio Borg El Arab Wikimedia Commons

Ubicado a las afueras de Alejandría (Egipto), el Borg El Arab Stadium es otro de los grandes estadios africanos. La capacidad más citada es de 86.000 asientos, cifra que lo mantiene entre los estadios de fútbol más grandes del continente.

Además de acoger partidos puntuales de clubes egipcios, se ha usado como sede para los encuentros de la selección de Egipto y nació dentro del plan de infraestructuras impulsado para elevar el estándar de estadios del país.

9 Bukit Jalil

Estadio Bukit Jalil Wikimedia Commons

Ubicado en Malasia, el National Stadium Bukit Jalil es el gran coliseo deportivo del país y el corazón del complejo Kuala Lumpur Sports City. En la ficha del organismo público que lo gestiona figura una capacidad de 85.500 asientos.

Es un escenario para los grandes partidos internacionales del país, y la Federación Malaya de Fútbol (FAM) lo incluye como sede en resultados oficiales. Medios regionales lo han descrito como el recinto elegido por Malasia para citas de máxima demanda por su tamaño y ambiente.

10 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan

Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Wikimedia Commons

Ubicado en la ciudad de Calcuta (India) y conocido como Salt Lake Stadium, el VYBK es el gran templo de la ciudad y una referencia en Asia. La FIFA sitúa su capacidad actual en 85.000 espectadores, cifra que lo convierte en el estadio de fútbol más grande de la India.

El estadio llegó a manejar cifras muy superiores a las actuales, ya que, antes de la remodelación de 2011, se le atribuía en torno a 120.000 localidades. Estos datos le llegaron a posicionar como el segundo estadio más grande del planeta.