7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

Cuando se habla del legado romano en España, Madrid suele quedar en un segundo plano frente a comunidades con grandes capitales imperiales. Sin embargo, el centro de la península fue un territorio clave para la administración, las comunicaciones y la explotación agrícola durante siglos.

La Comunidad de Madrid conserva hoy algunos de los restos romanos más interesantes del interior peninsular: antiguas ciudades, villas rurales, calzadas de montaña y enclaves estratégicos que permiten reconstruir cómo era la vida en Hispania lejos de las costas.

Este recorrido por los mejores restos romanos de Madrid combina historia, arqueología y turismo cultural. Una propuesta ideal para descubrir lugares poco conocidos, muchos de ellos visitables, que demuestran que el pasado romano sigue muy presente en el paisaje madrileño.

1 Complutum, la gran ciudad romana de Madrid (Alcalá de Henares)

La ciudad romana de Complutum conserva grandes vestigios de la época romana CC

Complutum fue la principal ciudad romana del territorio madrileño y uno de los núcleos urbanos más relevantes del centro de Hispania. Situada en Alcalá de Henares, alcanzó su máximo esplendor entre los siglos I y III d. C., cuando se convirtió en un importante centro administrativo y comercial.

El yacimiento conserva una parte significativa de su trazado urbano original. El foro, las termas, varias domus y calles empedradas permiten entender cómo se organizaba una ciudad romana media, con espacios públicos bien definidos y zonas residenciales diferenciadas según el estatus social.

Uno de los elementos más destacados es la Casa de los Grifos, una vivienda aristocrática que conserva excepcionales restos de pintura mural. La visita al conjunto arqueológico, complementada con el Museo Arqueológico Regional, convierte a Complutum en una referencia imprescindible del Madrid romano.

La forma más sencilla de llegar a Complutum es en Cercanías Renfe, utilizando las líneas C-2 y C-7 hasta las estaciones de Alcalá de Henares o La Garena, con conexiones directas desde Atocha, Chamartín o Nuevos Ministerios. Desde allí, el yacimiento se alcanza a pie o mediante autobuses urbanos de Alcalá, como las líneas 1, 6 u 8, que pasan por el entorno arqueológico.

2 Casa de Hippolytus, el lujo y la educación en época romana

La Casa de Hippolytus esconde una peculiar historia CC

Muy cerca de Complutum se encuentra la Casa de Hippolytus, un edificio singular vinculado a la élite local de Alcalá romana. Aunque tradicionalmente se la denominó 'casa', los estudios arqueológicos apuntan a que pudo ser un colegio juvenil o espacio educativo para jóvenes de familias acomodadas.

El edificio destaca por la riqueza de su decoración, especialmente por el gran mosaico central firmado por Hippolytus, un artista de origen norteafricano. La escena marina, con peces y elementos acuáticos, es uno de los mosaicos romanos mejor conservados de la Comunidad de Madrid.

Actualmente, el yacimiento está cubierto por una estructura moderna que facilita su conservación y visita. Es un ejemplo perfecto de cómo el patrimonio romano puede integrarse en el entorno urbano sin perder valor histórico ni atractivo turístico.

La Casa de Hippolytus comparte acceso con el resto del conjunto romano de Alcalá. Se llega igualmente en Cercanías C-2 o C-7 hasta La Garena o Alcalá de Henares. El último tramo puede hacerse caminando o con autobuses urbanos como las líneas 6 y 8, que conectan las estaciones con el área arqueológica.

3 Titulcia, cruce de caminos en el Madrid romano

Titulcia alberga restos romanos CAM

El municipio de Titulcia ocupó un enclave estratégico en la confluencia de los ríos Jarama y Tajuña. En época romana fue un importante nudo de comunicaciones, atravesado por varias vías que conectaban el centro peninsular con otras regiones de Hispania.

Aunque los restos visibles hoy son limitados, las excavaciones han confirmado la existencia de un asentamiento romano estable, con infraestructuras vinculadas al tránsito de mercancías y personas. Su valor histórico reside más en su función territorial que en la monumentalidad.

Titulcia representa el papel fundamental de las vías romanas en la articulación del territorio madrileño. Visitarla permite entender cómo Roma organizó el espacio y garantizó el control de rutas comerciales clave para el abastecimiento de las ciudades.

Titulcia no dispone de estación de tren, por lo que el acceso se realiza en autobús interurbano. Desde el intercambiador de Plaza Elíptica, la línea 337 conecta Madrid con Titulcia y municipios cercanos. Una vez en el casco urbano, los puntos de interés histórico se recorren fácilmente a pie.

4 Miaccum, una parada romana en plena sierra

Miaccum, yacimiento romano en plena sierra Collado Mediano

En el entorno de Collado Mediano y Galapagar se localiza el yacimiento de Miaccum, identificado como una mansio romana, es decir, una parada oficial para viajeros y funcionarios del Imperio. Formaba parte de la calzada que unía Emérita Augusta (Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza).

Miaccum no fue una ciudad, sino un enclave funcional: un lugar para descansar, cambiar caballos y pernoctar. Sin embargo, su estudio ha aportado información clave sobre la red viaria romana y el control de los pasos serranos.

El yacimiento se encuentra en un entorno natural privilegiado, lo que lo convierte en una visita ideal para quienes buscan combinar historia y naturaleza. Es uno de los ejemplos más claros de la logística romana en el interior peninsular.

Para llegar al yacimiento de Miaccum, la opción más práctica es el Cercanías Renfe línea C-8 (Madrid–Cercedilla o Madrid–El Escorial), bajando en Collado Mediano o Galapagar-La Navata. Desde la estación es necesario completar el recorrido caminando por senderos señalizados, ya que el enclave se encuentra en un entorno natural sin acceso directo en autobús.

5 La calzada romana de la Fuenfría, cruzar la sierra como hace 2.000 años

La calzada romana de la Fuenfría es uno de los yacimientos romanos destacados en Madrid CC

La calzada romana de la Fuenfría, en Cercedilla, es uno de los restos romanos más espectaculares y accesibles de la Comunidad de Madrid. Este camino empedrado permitía atravesar la Sierra de Guadarrama y fue utilizado durante siglos.

A diferencia de otros restos arqueológicos, la calzada se conserva integrada en rutas de senderismo, lo que permite recorrerla a pie y observar directamente la ingeniería romana adaptada a un entorno montañoso exigente.

Su excelente estado de conservación en algunos tramos demuestra la durabilidad de las infraestructuras romanas. Caminar por la Fuenfría es una de las experiencias más inmersivas para entender cómo Roma conectaba territorios aparentemente difíciles.

La calzada romana de la Fuenfría es uno de los restos mejor conectados sin coche. Se llega en Cercanías Renfe línea C-9 hasta Cercedilla, con salida desde estaciones como Chamartín o Príncipe Pío. Desde el pueblo parten rutas de senderismo señalizadas que conducen directamente a los tramos conservados de la calzada.

6 La Dehesa de la Oliva, la ciudad romana de Patones

Yacimiento romano la Dehesa de la Oliva en Patones CAM

En Patones se encuentran los restos de la ciudad romana de Mantua Carpetanorum, conocida hoy como la Dehesa de la Oliva. El enclave fue ocupado desde época romana y continuó habitado durante el periodo visigodo.

El yacimiento conserva tramos de muralla, estructuras defensivas y restos de viviendas que muestran la evolución urbana del asentamiento. Su ubicación elevada sugiere una clara función estratégica y defensiva.

La Dehesa de la Oliva es uno de los yacimientos más extensos de la región y menos conocidos por el gran público. Su visita permite comprender la transición entre el mundo romano y la Alta Edad Media en el centro de la península.

Para visitar la Dehesa de la Oliva, se puede tomar un autobús interurbano desde Plaza de Castilla, especialmente la línea 197C, que llega a Patones de Abajo. Desde allí, el yacimiento se alcanza caminando por caminos rurales bien definidos, por lo que se recomienda calzado cómodo.

7 Valdetorres del Jarama y las villas romanas del campo madrileño

Villa romana de Valdetorres del Jarama, la única octogonal de España .

El Madrid romano no fue solo urbano. En municipios como Valdetorres del Jarama se han documentado villas romanas vinculadas a la explotación agrícola y ganadera, fundamentales para el abastecimiento de las ciudades cercanas.

Estas villas funcionaban como auténticos centros de producción, con zonas residenciales para los propietarios y espacios destinados al trabajo agrícola. Aunque muchas no son visitables en su totalidad, su estudio arqueológico ha sido clave para entender la economía rural romana.

Este tipo de asentamientos reflejan el carácter agrícola del territorio madrileño en época romana y explican por qué la región fue tan importante dentro del sistema económico de Hispania.

Valdetorres del Jarama está comunicado con Madrid mediante la línea de autobús interurbano 197, con salida desde Plaza de Castilla. Aunque los restos romanos son de carácter rural y no siempre visitables como yacimiento abierto, el municipio permite conocer el contexto del Madrid romano agrícola mediante rutas locales y paneles informativos.