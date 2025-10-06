El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambia su nombre para desvincularse de Israel

La polémica en la Vuelta Ciclista a España fue el gran ejemplo del rechazo internacional que genera el nombre de Israel a cuenta del genocidio en la Franja de Gaza, que ha dejado hasta la fecha más de 65.000 muertos, desplazamientos forzosos y bloqueo de ayuda humanitaria.

El equipo Israel-Premier Tech ha anunciado que dejará de lucir el nombre de Israel desde el próximo año 2026 y que abandonará su "identidad Israel". Además, el magnate Sylvan Adams, propietario y amigo del primer ministro Benjamin Netanyahu, "dará un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre del equipo".

El conjunto adopta esta decisión semanas después de los sucesos acaecidos en la Vuelta a España, donde las manifestaciones propalestinas y contra la participación del Israel-Premier Tech terminaron con la suspensión del final de la última etapa en Madrid y el recorte de otras jornadas, entre otros disturbios.

Ya había escondido su nombre

El conjunto Israel-Premier Tech ya había tomado previamente la decisión de correr sin su nombre en algunas pruebas del tramo final del calendario en esta edición. Ahora, renunciará al nombre del país hebreo desde el próximo año, algo que se ha valorado como "esencial para preservar el futuro del equipo", según un comunicado.