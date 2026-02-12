Confunden a Bad Bunny con Bunbury y acaban con entradas equivocadas: "Las veía baratas"

Dos seguidoras del puertorriqueño Bad Bunny se han hecho virales tras contar en TikTok que, al intentar comprar entradas para su concierto, acabaron adquiriendo por error dos tickets para ver a Enrique Bunbury.
Según relatan en el vídeo, entre risas y desesperación, la equivocación llegó por una combinación de prisa y similitudes: "leí Bad Bunny" y la silueta del cartel les llevó a pensar que se trataba del artista puertorriqueño.
"Ya decía yo que me parecía barato"
En su publicación también bromearon con el precio y aseguran haberse gastado 165 euros por las dos entradas, y piden a alguien que se las compre para intentar recuperarlo. La frase "ya decía yo que me parecía barato" se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes.
Como era de esperar, los comentarios del vídeo se han plagado de fans del cantante zaragozano invitándolas a asistir al concierto: "La vida te ha dado la oportunidad de empezar a escuchar buena música", "Cambiaste un Casio por un Rolex".
Gira de Bad Bunny
Por un lado, Bad Bunny está inmerso en su gira "Debí tirar más fotos World Tour". En total, ofrecerá una docena de conciertos en España: el tour arrancará en Barcelona los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y continuará en Madrid con varias actuaciones en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y mediados de junio.
Gira de Enrique Bunbury
En paralelo, Enrique Bunbury tiene fechas anunciadas dentro de su "Nuevas Mutaciones Tour 2026". En España figuran un concierto en el Movistar Arena el 4 de diciembre de 2026, otro en el Roig Arena el 7 de diciembre y, por último, cerrará en el Pabellón Príncipe Felipe el 12 de diciembre.