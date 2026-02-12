Los Replicantes
Confunden a Bad Bunny con Bunbury y acaban con entradas equivocadas: "Las veía baratas"

Una silueta en el cartel, un nombre parecido y las prisas por ir a ver a su artista favorito acaban con una compra equivocada.

Se equivoca al comprar entradas de Bad Bunny por Bunbury Foto: Captura
12 Febrero 2026 17:16

Dos seguidoras del puertorriqueño Bad Bunny se han hecho virales tras contar en TikTok que, al intentar comprar entradas para su concierto, acabaron adquiriendo por error dos tickets para ver a Enrique Bunbury.

Vídeos Los Replicantes

Según relatan en el vídeo, entre risas y desesperación, la equivocación llegó por una combinación de prisa y similitudes: "leí Bad Bunny" y la silueta del cartel les llevó a pensar que se trataba del artista puertorriqueño.

El cantante, productor y compositor, anuncia las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, en América y España.
El cantante, productor y compositor, anuncia las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, en América y España. Criteria

"Ya decía yo que me parecía barato"

En su publicación también bromearon con el precio y aseguran haberse gastado 165 euros por las dos entradas, y piden a alguien que se las compre para intentar recuperarlo. La frase "ya decía yo que me parecía barato" se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes.

Como era de esperar, los comentarios del vídeo se han plagado de fans del cantante zaragozano invitándolas a asistir al concierto: "La vida te ha dado la oportunidad de empezar a escuchar buena música", "Cambiaste un Casio por un Rolex".

@aranchasanchezcabrera Si alguien quiere comprarnos dos entradas para ver a Bunbury estaremos agradecidas 😂🫶🏻 @Monos @Erica . . . . #badbunny #fyp #elconejomalo #dtmf ♬ MONACO - Bad Bunny

Gira de Bad Bunny

Por un lado, Bad Bunny está inmerso en su gira "Debí tirar más fotos World Tour". En total, ofrecerá una docena de conciertos en España: el tour arrancará en Barcelona los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y continuará en Madrid con varias actuaciones en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y mediados de junio.

  • Viernes, 22 de mayo de 2026 - Barcelona - Estadio Olímpico Lluís Companys
  • Sábado, 23 de mayo de 2026 - Barcelona - Estadio Olímpico Lluís Companys
  • Sábado, 30 de mayo de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Domingo, 31 de mayo de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Martes, 2 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Miércoles, 3 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Sábado, 6 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Domingo, 7 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Miércoles, 10 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Jueves, 11 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Domingo, 14 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
  • Viernes, 15 de junio de 2026 - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

    • Gira de Enrique Bunbury

    En paralelo, Enrique Bunbury tiene fechas anunciadas dentro de su "Nuevas Mutaciones Tour 2026". En España figuran un concierto en el Movistar Arena el 4 de diciembre de 2026, otro en el Roig Arena el 7 de diciembre y, por último, cerrará en el Pabellón Príncipe Felipe el 12 de diciembre.

  • 10 octubre - Puebla, México
  • 12 y 15 octubre - CDMX, México
  • 21 octubre - Guadalajara, México
  • 26 octubre - San José, Costa Rica
  • 29 octubre - Bogotá, Colombia
  • 4 noviembre - Buenos Aires, Argentina
  • 7 noviembre - Lima, Perú
  • 9 noviembre - Santiago, Chile
  • 12 y 14 noviembre - Nueva York, Estados Unidos
  • 17 noviembre - Highland, California, Estados Unidos
  • 21 noviembre - Los Ángeles, California, Estados Unidos
  • 4 diciembre - Madrid, España - Movistar Arena
  • 7 diciembre - Valencia, España - Roig Arena
  • 12 diciembre - Zaragoza, España - Príncipe Felipe

