Suspendido el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao por las protestas por Palestina

Los manifestantes han mostrado su rechazo ante la presencia del equipo de Israel en la carrera, que ha quedado invalidada.

Manifestación por Palestina en la Vuelta a España en Bilbao Foto: Captura
Adrián Parrondo

03 Septiembre 2025 18:04 (hace 6 horas)

Suspendida la Vuelva a España en Bilbao por las manifestaciones en favor de Palestina y contra el genocidio perpetrado por Israel. Movilizaciones que ya habían generado previamente problemas en el certamen, como a su paso por Cataluña.

La presencia de manifestantes y su intención de visibilizar la situación de la población palestina ha amenazado el normal desarrollo de la carrera. A pesar de que los trabajadores han intentado repelerlos, al igual que las fuerzas del orden, finalmente no se ha podido desarrollar el certamen con normalidad.

Hoy no ha habido ganador en la Vuelta y han suspendido la llegada a meta en Bilbao. Lo han conseguido los manifestantes vascos que protestaban contra el genocidio de Israel en solidaridad con Palestina. El pueblo vasco es extraordinario. Imagen impactante de denuncia. Enormes.

[image or embed]

— Fonsi Loaiza (@fonsiloaizap.bsky.social) 3 de septiembre de 2025, 17:56

De este modo, queda suspendida e invalidada la etapa 11 de la Vuelta a España. Por este motivo, no se ha decretado ningún ganador en la línea de meta, sino que se han tomado en cuenta los tiempos a falta de completar tres kilómetros.

Cuestión de seguridad

La orden de suspender la Vuelta a España en su etapa 11 a su paso por Bilbao se ha adoptado por una cuestión de seguridad. Las fuerzas del orden quieren evitar un altercado de orden público ante las protestas por la presencia del equipo de Israel en la carrera.

