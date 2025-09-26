Dos jóvenes ayudan a una mujer que estaba siendo acosada en el tren Valencia-Barcelona

Dos jóvenes mallorquines de 27 años, Marc y un amigo, han sido dos valientes protagonistas dentro de un tren que iba de Valencia a Barcelona. Valientes porque no han dudado en reducir a un hombre que se ha dedicado a acosar a varias mujeres durante el trayecto.

Cómo ocurrieron los hechos

Todo ocurrió el 26 de febrero en un tren de alta velocidad cuando un joven de 28 años no tuvo otro oficio que acosar a mujeres de unos 40-50 años. Marc cuenta que pronto se empezó a crear un ambiente incómodo y de temor entre todos los pasajeros que iban en el vagón.

El comportamiento del agresor fue a más en el momento en el que se sentó al lado de una chica de 25 años que viajaba sola. Los dos amigos aseguran que "pensábamos al principio que podía ser un carterista, al acercarse tanto". La situación empeoró cuando empezó a soltar comentarios a la joven que estaban fuera de lugar: "Me gustas, quiero salir contigo" y barbaridades más, aseguraron los mallorquines.

La chica tenía la cara descompuesta y se encontraba atrapada entre el agresor y la ventana, no podía moverse. Fue en este momento cuando los dos valientes decidieron actuar intentando disuadir al agresor de su víctima, pero este se puso violento. Marc y su amigo cuentan que llegó a amenazarlos con clavarles un cuchillo.

Ante la situación ya descontrolada tomaron la iniciativa de reducirle: "Nuestro único objetivo era que todos se sintieran seguros", explican. El agresor se mantuvo en el suelo y con las manos en la espalda durante casi una hora hasta que el tren llego a Barcelona, aquí los agentes especializados esperaban para actuar porque ya habían sido advertidos.

Los jóvenes mallorquines muy preocupados con este tipo de situaciones declaran: "La gente tenía verdadero pánico. Nos dimos cuenta de que nosotros actuamos porque somos jóvenes y nos sentimos con fuerza para hacerlo. Pero ¿y las personas mayores? ¿O chicas que viajan solas? Esto tiene que cambiar".

Finamente, el presunto agresor fue puesto en libertad al no causar ningún daño mayor y no existir ninguna denuncia en su contra. Marc denuncia la inexistencia de seguridad que hay en los transportes públicos y acaba afirmando que hace falta un cambio que "no podemos permitir que estas personas actúen con total impunidad".