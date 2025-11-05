Detienen a un hombre por acosar en plena calle a la presidenta de México

Un hombre con actitud insistente acosa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle delante de una multitud de personas, esto ocurría el 4 de octubre. El vídeo ya es viral en redes sociales y se puede ver a la política paseando mientras el acosador la toca, la besa y no la deja tranquila. Las autoridades de México ya han detenido al agresor.

El acosador consiguió esquivar a los escoltas

Sheinbaum iba acompañada de sus escoltas, pero el hombre consiguió esquivarlos pasando el perímetro de seguridad y llegar hasta la presidenta. Una vez a su lado, la besa en el cuello y por la espalda, la abraza e, incluso, intenta tocarle los pechos.

Es uno de los escoltas el que consigue separar al hombre de la presidenta, que tras un primer distanciamiento intenta volver a acercarse y dirigirse a la mujer para decirle algo, pero cuando comienza a hablar resulta incomprensible.

🚨 Un chairo le arrima el chile a la presidenta Claudia Sheinbaum.

🍆

En su afán de recuperar la cercanía con su pueblo güeno y sabio la sacaron a pasear en la calle.

Un depravado la agarró por detrás y le arrimó su chile ante todos.

💀

Se lo quitaron de encima.

🫣

Si la aman.

🥵... pic.twitter.com/Y1fFhVq7lV — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 4, 2025

Este incidente va más allá, alerta de la falta de seguridad presidencial y también representa a lo que se exponen las mujeres en estos países; más del 70 % de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia (psicológica, física o sexual), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El hombre acosador ya ha sido detenido, su fotografía y su nombre han sido difundidos, se llama Uriel Rivera Martínez. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México y está previsto que se le condene por delitos de acoso y abuso sexual.