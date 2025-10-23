Investigan el suicidio de un menor en Lleida tras denunciar acoso de sus compañeros

Los Mossos d'Esquadra investigan el suicidio de un menor de 15 años, Dani Quintana, en Almacelles (Lleida) durante elmes de julio. Su muerte se produjo después de que su familia denunciara que estaba sufriendo acoso escolar en el centro donde estudiaba, Institut Canigó, en la misma localidad.

El presidente de la Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas, José Manuel López, ha explicado que al menor le robaban habitualmente el material escolar, se lo rompían, aislaban o amenazaban a punta de navaja, "pero el colegio fue quitándole importancia".

"Su madre, Marina, pide difusión para concienciar a la sociedad y para que la historia de su hijo no caiga en el olvido", explica López. La inspección educativa, insiste, "no encontró evidencias claras de acoso escolar, validando su inacción".

‼️MÁXIMA DIFUSIÓN‼️???? igual que hicimos con Sandra Peña, hoy hacemos pública la foto de Dani Quintana, un niño de 15 años de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida recientemente tras sufrir acoso y violencia escolar. Le robaban el material escolar o se lo rompían, le... pic.twitter.com/2G9so9Len8 — José Manuel López Viñuela - Padre de Kira López (@JMporKiraLopez) October 22, 2025

"Parece ser que solo haciendo público a través de los medios un caso así las familias conseguimos que las consejerías de educación se vean obligadas a señalar la inacción de los centros", ha lamentado, ante la expectación mediática del caso de Sandra.

La policía catalana está investigando ahora con el entorno del menor qué tipo de acoso pudo haber sufrido por parte de sus compañeros. Se trata de determinar si estos hechos pudieron tener vinculación con que el menor, después, se quitara la vida.

Se negó inicialmente

El Departamento de Educación ha reconocido a ABC que se denunció un episodio de acoso escolar por parte de los compañeros del centro escolar. Sin embargo, la investigación concluyó que no representaba 'bullying'.

En todo caso, se ha indicado que el centro activó desde el primer momento los protocolos indicados ante casos de acoso entre compañeros y que se facilitaron los recursos para su prevención, incluyendo acompañamiento emocional.

La consejería ha recibido información de todas las actuaciones del centro. En todo caso, se ha activado una investigación para determinar el alcance del acoso que estaba sufriendo y, si se determinara, el Departamento de Educación ha asegurado que actuará en consecuencia para depurar responsabilidades.