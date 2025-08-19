Los Replicantes
Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera

La madre del fallecido había planificado el crimen de su hijo en colaboración con su nuera durante los últimos meses.

Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera
Alessandro Venier fue asesinado por su madre en un plan en el que colaboró su pareja Foto: RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Agosto 2025 18:32 (hace 3 horas)

Conmoción en Italia. Una mujer ha sido detenida por el asesinato y descuartizamiento de su propio hijo. La detenida alegó que estaba protegiendo a su nuera, con la que había planeado todo desde hacía meses, denunciando que había abusado físicamente de ella.

La madre ha confesado todos los detalles sobre el asesinato y desmembramiento de su hijo, defendiendo que había actuado en protección de su nuera y su nieta. El cuerpo fue encontrado totalmente seccionado en el sótano de la casa que compartía con su esposa e hija de seis meses en la ciudad de Gemona del Friuli. La Policía alega que la mujer podría padecer problemas mentales.

La detenida es Lorena Venier, de 61 años, madre de Alessandro Venier, de 35 años. Su esposa, Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años, había llamado a la policía italiana para confesar ante los agentes que había colaborado en el asesinato.

El asesinato de Alessandro Venier se encuentra bajo investigación
El asesinato de Alessandro Venier se encuentra bajo investigación RRSS

"Yo misma me encargué del desmembramiento de Alessandro", ha confesado su propia madre. "Usé una sierra para metales y una sábana para sujetar la sangre y lo diseccioné en tres pedazos; no había salpicaduras de sangre, por eso los carabineros encontraron todo en orden cuando llegaron", continuaba explicando el procedimiento.

La madre y la nuera de Alessandro habían planificado el asesinato durante varios meses después de que Alessandro Castro hubiera abusado presuntamente de ella. "Mailyn me había pedido que matara a mi hijo Alessandro durante meses, desde el día en que nació su hija en enero", aseguró Lorena Venier, según L'Unione Sarda.

Brutal agresión

Los testimonios recogen que Mailyn fue golpeada, insultada y amenazada de muerte de forma repetida. "Mi hijo minimizó su depresión posparto, y cuando decidí denunciarlo, me dio un puñetazo en la espalda", relataba la madre. Las discusiones se habrían producido por discrepancias, como mudarse al extranjero, de donde era la mujer, junto al menor.

Durante el crimen, las detenidas administraron al fallecido una limonada con calmantes y le dieron dos inyecciones de insulina del hospital donde trabajaba Lorena para que quedase totalmente inconsciente. Alessandro todavía permanecía vivo cuando fue asfixiado con una almohada, estrangulado con cordones de zapatos y cubierto con cal viva para ocultar el olor de su cuerpo.

La madre quiso recalcar ante el juez que su nuera solo había participado en el traslado de los restos del fallecido al sótano. Además, alegó que pretendía deshacerse de los restos mortales en varias montañas, pero finalmente Castro Monsalvo cedió y confesó ante los agentes el crimen.

