Sale a la luz una brutal revelación del entorno de Virginia Giuffre: "Sin precedentes"

La familia de Virginia Giuffre emite un contundente comunicado tras la repentina detención del hermano de Carlos III.

El ex príncipe Andrés y la denunciante Virginia Giuffre Foto: CC | BBC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Febrero 2026 13:18 (hace 5 horas)

Salen a la luz nuevos detalles sobre el escándalo de Jeffrey Epstein tras la detención del ex príncipe Andrés. El hermano de Carlos III está siendo investigado por sospecha de mala conducta en un cargo público.

Vídeos Los Replicantes

Este importante paso que representa en el caso ha llevado a que la familia de Virginia Giuffre, su víctima, que denunció los abusos y que falleció recientemente por suicidio, se haya pronunciado.

En un comunicado emitido por sus hermanos, al que ha tenido acceso The Guardian, la familia ha destacado la detención de Andrés Mountbatten-Windsor porque se demuestra que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza".

En nombre de su hermana, los familiares de Virginia Giuffre manifiestan también su reconocimiento a la policía británica por la investigación y la detención que finalmente llevaron a cabo: "Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por vosotros", señala el texto.

Andrés Mountbatten-Windsor ha tomado relevancia por la revelación de varios documentos del caso Epstein desclasificados durante los últimos años. En un primer momento solo existía el testimonio directo de Giuffre, pero en febrero de este año, una segunda mujer, cuya identidad se mantiene oculta, también ha presentado acusaciones en su contra.

El abogado que representa a esta segunda denunciante, Brad Edwards, ha asegurado en declaraciones a BBC que su clienta fue enviada en 2010, con poco más de 20 años, al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés en el entorno del castillo de Windsor.

"Estaría tan orgullosa"

La familia de Virginia Giuffre ya expresó en octubre, después de haber privado a Andrés de sus títulos nobiliarios, que estos gestos servían para hacer justicia progresivamente: "Ella estaría tan orgullosa. Él ya es solamente Andrés. Ya no es un príncipe", expresaban por las repercusiones judiciales que tuvieron las denuncias de su hermana.

Por entonces, el hermano de Virginia Giuffre, Sky Roberts, reaccionó emocionado a la noticia de que el Palacio de Buckingham iniciara el proceso para despojar a Andrés del tratamiento de príncipe.

Roberts expresó ante los medios la satisfacción de la familia ante lo que calificó como un "momento sin precedentes en la historia". Entonces expresaba que "Virginia está celebrando desde el cielo ahora mismo. Diciendo 'lo logre'. Esta chica normal, de una familia normal, ha derrumbado a un príncipe. Estamos tan orgullosos de ella. Este es un momento sin precedentes en la historia".

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido en su vivienda este jueves 19 de febrero. La policía del Valle del Támesis expresó luego en un comunicado que se había realizado por una "evaluación exhaustiva" de las acusaciones y pruebas recopiladas.

Las pesquisas policiales derivan de las acusaciones que en su momento realizó Virginia Giuffre. La fallecida, que se quitó la vida en abril de 2025, denunció a finales de 2014 haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein, así como de abuso sexual por parte de Andrés en, al menos, tres ocasiones en 2001, cuando tenía 17 años.

