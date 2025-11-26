Los Replicantes
Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades

El presentador desvela sus rutinas diarias con un superalimento que tiene multitud de propiedades para el organismo.

El presentador de La Revuelta, David Broncano Foto: RTVE
Adrián Parrondo

26 Noviembre 2025 17:37 (hace 1 hora)

David Broncano se ha consolidado como un rostro fundamental en la parrilla de RTVE. Su programa 'La Revuelta' se ha consolidado en el 'access prime time' y es la gran competencia de 'El Hormiguero' en uno de los duelos diarios por liderar la pequeña pantalla.

Durante su programa, David Broncano es capaz de derrochar energía. En varias ocasiones ha hablado de su pasión por el deporte, como tenis, esquí o alpinismo, que practica con frecuencia y que le han permitido ganar masa muscular.

Un cambio de hábitos de vida en el que el presentador ha confesado que ha incluido mejoras en su alimentación diaria para mantenerse en forma y conservarse con mayor juventud a pesar del avance de los años.

En una entrevista emitida en el pódcast 'Héctor de Comer', publicado en la plataforma RTVE Play de la cadena pública, su amigo y ex compañero Héctor de Miguel, conocido como Quequé, le ha preguntado por algunos secretos.

El desayuno de David Broncano: tiene múltiples propiedades

Durante el programa, en el que ambos han cocinado un potaje de garbanzos, David Broncano ha revelado que busca tiempo para preparar varias recetas a lo largo del día, a pesar de que no tiene gran habilidad en la cocina. Entre ellas, los desayunos.

Su desayuno habitual es una opción a la que recurren muchos deportistas profesionales. Se trata de las tortillas de clara de huevo, que tienen pocas calorías y pueden aumentar la sensación de saciedad durante largos períodos de tiempo.

"Todas las mañanas me hago una tortilla de dos claras, tengo una rutina prácticamente de deportista", ha explicado el presentador y cómico en su entrevista en RTVE Play. En todo caso, ha reconocido que a veces no tiene tiempo de prepararse esta comida, por lo que tiene un truco: "Uso mucho la batidora porque los días que no me da tiempo a desayunar, puedo desayunar tranquilamente. Normalmente suelo desayunar una tortilla de claras o yogur con fruta, pero a veces no puedo", confiesa Broncano.

Cuando no tiene el tiempo suficiente, el presentador de 'La Revuelta' recurre al gofio, un superalimento que le aporta nutrientes como magnesio y potasio para su rutina diaria. "Cojo una batidora y echo gofio, frutos rojos, plátano, avena, leche, todo eso junto y con eso se hace un batido", ha explicado.

Con este superalimento, junto a otros productos como frutas y lácteos, prepara "una especie de argamasa densa" con la que sigue sus rutinas diarias: "No es ni agradable de tomar, pero he descubierto que eso, si vas con prisa, lo echas dentro de una botella de plástico, te tomas eso y creo que fácilmente podrías sobrevivir una semana", explica.

Molino de piedra tradicional para gofio canario
Molino de piedra tradicional para gofio canario CC

"Según el tiempo que tenga hasta la próxima comida, lo hago más denso o menos. Entonces te lo comes como un burro, es muy rápido", ha explicado. El gofio es un superalimento habitual en Canarias, elaborado a base de cereales tostados y molidos, principalmente trigo o maíz, tostado en molinos de piedra.

Este alimento es muy rico en hidratos y proteínas de alto valor biológico, perfecto para cualquier deportista. Aporta energía y facilita el fortalecimiento muscula. Es una buena fuente de hierro, magnesio, postasio y con alto contenido en fibra. Además, aporta vitaminas B, C y D. Se suele tomar disuelto en leche, mezclado con yogur o con fruta, así como parte de un batido de proteínas.

