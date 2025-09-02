Los Replicantes
Cuándo vuelve Broncano a La 1: la fecha del regreso de 'La Revuelta'

La expectación por la vuelta de Broncano a La 1 es máxima y, al contrario que 'El Hormiguero' o El Intermedio', aún no es ha producido.

David Broncano, presentador de 'La Revuelta' en La 1 Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 12:18 (hace 55 minutos)

La expectación por la llegada de la nueva temporada televisiva es máxima, aunque en esta ocasión se está produciendo de manera escalonada. Antena 3, por ejemplo, ya ha incorporado a todos sus referentes en pantalla, como Susanna Griso, Sonsoles Onega o Pablo Motos, así como anunciado las grandes novedades de la parrilla.

Vídeos Los Replicantes

Por su parte, La 1 espera a la próxima semana para estrenar su gran apuesta de las tardes tras el fracaso de 'La familia de la tele', que será bautizado como 'Directo al grano' y buscará servir como eje troncal de la programación vespertina.

La Revuelta se ha convertido en un espacio clave en la parrilla de La 1
La Revuelta se ha convertido en un espacio clave en la parrilla de La 1 RTVE

Además, Telecinco se encuentra en el mismo escenario, a la espera de la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas con un espacio alargado, un nuevo formato vespertino para Joaquín Prat y el regreso de Jorge Javier Vázquez. Se trata de un momento crítico porque la cadena deberá dar la espalda al mínimo histórico que ha registrado en agosto.

Cuándo vuelve David Broncano: la fecha del regreso de 'La Revuelta'

Pero una de las grandes dudas es qué ocurre con 'La Revuelta' de David Broncano en una de las grandes competencias de la televisión actual, el access prime time. Mientras que Pablo Motos ha regresado a 'El Hormiguero', El Gran Wyoming ha hecho lo propio con 'El Intermedio' y Telecinco consolida su apuesta por 'First Dates'; La 1 todavía no ha recuperado esta franja.

Pero la realidad es que ya hay una fecha prevista para el retorno de David Broncano a La 1 de RTVE. Será este lunes, 8 de septiembre. Hay que tener en cuenta que su formato también se despidió unas semanas después que sus rivales al inicio del verano.

Ahora, queda la expectación sobre cómo se comportará el nuevo programa de David Broncano en La 1. La competencia por las audiencias en esta franja crítica vuelve a saltar a la palestra y habrá que comprobar qué comportamiento tiene en esta ocasión.

