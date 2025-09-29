Los Replicantes
Buscar
Usuario

Ciencia

Se activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia a casi un año de la DANA

La AEMET declara que la Comunidad Valenciana se encuentra en nivel máximo de alerta debido a las lluvias de finales de septiembre.

Se activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia a casi un año de la DANA
DANA en la Comunidad Valenciana Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

29 Septiembre 2025 11:05 (hace 18 horas)

Han pasado ya once meses de la catastrófica Depresión Aislada en Niveles Altos, conocida como DANA, en la Comunidad Valenciana, que dejó más de 200 muertos. Nuevamente, se ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales que tendrán lugar a finales de septiembre en el territorio valenciano.

Vídeos Los Replicantes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado a toda la comunidad de que se encuentran en el nivel máximo de alerta debido a las previsiones en cuanto a las precipitaciones, se espera que puedan caer hasta 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas, lo que se considera un "peligro extraordinario".

Medidas ante la alerta roja

Los ciudadanos valencianos vuelven a ponerse en alerta ante la nueva situación por miedo a que ocurra lo mismo que el año pasado. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha tenido una reunión con los alcaldes de los municipios más afectados para poner medidas de prevención y saber cómo actuar ante una inundación.

Debido a la trágica experiencia de la DANA se han reforzado los servicios de emergencia y se han suspendido las clases tanto en colegios, institutos y universidades en algunas localidades valencianas para mantener la seguridad de los ciudadanos. Se han puesto en varios puntos refugios temporales ante la posibilidad de una inundación y se han repartido suministros básicos, alimentos y kits de emergencias.

Estas medidas no han sido suficientes para que los vecinos olviden la gestión gubernamental del año anterior, por lo que han realizado una undécima manifestación en la que exigen la dimisión de Mazón y le acusan de una "gestión homicida de las emergencias". En la manifestación se escuchaba: "No queremos un asesino como presidente" y "No son muertos, son asesinados".

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Artículos relacionados
La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Por qué Fernando Simón alerta de que catástrofes como la DANA serán "más frecuentes"

Por qué Fernando Simón alerta de que catástrofes como la DANA serán "más frecuentes"

Un diputado de VOX en Valencia insulta a las víctimas de la DANA: "Verdaderos interesados"

Un diputado de VOX en Valencia insulta a las víctimas de la DANA: "Verdaderos interesados"

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)