Alerta AEMET: avisa de un drástico giro en el tiempo tras el temporal en España

La AEMET asegura que algunas zonas de la Península llegarán a los 30 grados, pero que las lluvias no desaparecerán del todo.

Alerta por lluvias en España Foto: Pexels
Andrea Torrente

01 Octubre 2025 11:59 (hace 8 minutos)

Tras varios días de lluvias fuertes en el este peninsular y las islas Baleares, la borrasca Gabrielle ya se está alejando de España. Dejamos atrás la tensión de los vecinos por medio a las inundaciones en muchas localidades de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, las Pitiusas y algunos puntos de Murcia para dar paso a un nuevo ambiente estable y con temperaturas más altas.

Tras varios días de inestabilidad, el clima soleado y seco volverá a la Península dejándonos unos primeros días de octubre calurosos. Para finales de semana se prevé que las temperaturas vayan en aumento y lleguen a ascender hasta 10 grados más, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, los chubascos no cesarán en toda España, Cataluña y Baleares seguirán con algunas lluvias por influencia de circulación atlántica. Tampoco se descarta la llegada de un frente atlántico que pueda afectar a la zona noroeste instalando precipitaciones para el fin de semana.

De fuertes precipitaciones a ambiente caluroso

Los días de lluvias que dejamos atrás empezaban a prometer un otoño mojado, pero eso ha cambiado. Los termómetros irán subiendo entre 5 y 10 grados más respecto a días anteriores, en el interior de Andalucía y Murcia volverán a ver los 30 grados.

Las máximas seguirán subiendo en el interior peninsular, en el alto Ebro y en el Cantábrico a mediados de semana, aunque el ambiente frío continuará en el norte y en algunas zonas de montaña. En el territorio mediterráneo el ascenso térmico hará que las temperaturas se queden entre los 25 y 30 grados.

Para los que viven más al norte, la AEMET recuerda que las mínimas "irán en aumento en buena parte de la mitad norte". También habrá una entrada de flujo de aire húmedo por el mediterráneo que provocará lluvias débiles "en litorales centrales de Cataluña, sin descartar del todo litorales de Alborán occidental".

El ambiente soleado llegará en los próximos días, aunque seguirá algún chubasco en la zona sureste o en las islas, este mes de octubre comenzará con un ambiente seco y estable en la mayor parte de la Península.

