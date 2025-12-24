¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

Revolución en el mundo de los 'reality show'. La popularidad que está logrando 'La Casa de los Gemelos 2' en plataformas como Youtube o Kick ha llevado a este formato a competir en relevancia con las televisiones tradicionales.

El programa ha logrado conectar con la comunidad de internet y lograr picos de audiencia superiores al millón de personas sin ningún grupo mediático de relevancia detrás.

El casting está formado principalmente por influencers que han logrado su fama en internet, pero también concursantes de formatos televisivos como 'La isla de las Tentaciones' o 'La casa de los secretos'.

Las emisiones de La Casa de los Gemelos 2 están logrando gran repercusión en internet Captura

Todos estos factores llevan a muchos espectadores a preguntarse si 'La Casa de los Gemelos 2' cuenta con las mismas condiciones para sus concursantes respecto a las que probablemente tendrían en un programa de la televisión nacional.

El sueldo de los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2': esto cobran Marrash, Falete, Cherilyn Divine, Ruth, Eros...

A pesar de que la audiencia de este formato está siendo prácticamente la misma en términos absolutos o incluso superior a algunos formatos de la televisión tradicional, la realidad es que los cachés o requisitos no son iguales.

El programa creador por los hermanos gemelos Carlos y Daniel no tiene directamente los mismos anunciantes o patrocinadores con los que cuenta la televisión tradicional. El formato se financia por vías como la publicidad incrustada por Youtube, pagos por Kick o nominaciones, entre otras.

Todos los concursantes cobran un caché determinado en función de diversos factores. Los mensajes y votos evidencian que La Marrash y La Falete son las favoritas del público, pero también de los organizadores, ya que les conceden el mayor protagonismo. Por estos motivos, apunta a que tendrían acceso a los mejores cachés del formato, superando al resto de sus compañeros de convivencia.

Diferentes cachés por participar en 'La Casa de los Gemelos 2'

En este contexto, toman nuevamente relevancia las declaraciones de Aída Nízar, a quien ofrecieron entrar inicialmente y que declaró que le habían ofrecido "35.000 euros" como caché.

Otro concursante que ha hablado sobre su sueldo es José Labrador, el único que ha sido expulsado disciplinariamente del 'reality show'. En su caso, afirma que no ha cobrado nada, aunque revela: "Yo pensaba que iba a cobrar de 8.000 a 10.000 euros de entrada. Podrían haber sido perfectamente 20.000 euros por semana", indica.

Sin embargo, denuncia que no ha cobrado nada cuando ya han pasado dos semanas de su salida: "No me han dado ni mi contrato ni me han comentado nada de que me van a pagar. Creo que lo están haciendo para no pagarme nada", confiesa. En su caso, ha asegurado que tomará las "medidas necesarias" para intentar cobrar el dinero que le corresponde.

Es el mismo caso que vivió Teresa, que también salió del concurso después de vivir una fuerte discusión. Posteriormente, hizo un directo llorando al denunciar que no estaba recibiendo ni un solo euro por su participación: "Me dijeron que evidentemente pagaban. Y no les pedí un caché porque confiaba en el proyecto", rememora.

El programa todavía no se ha pronunciado sobre esto casos. El concurso finalizará previsiblemente el 31 de diciembre, con una emisión especial en la que se darán las campanadas en directo. Cuando todos los concursantes salgan, se esperan declaraciones en este sentido.