El inesperado motivo por el que dejan plantado al novio en el altar en este reality de Netlix

La temporada 8 de 'Love Is Blind' dio cierre a su temporada con un giro inesperado cuando Sara Carton decidió rechazar a Ben Mezzenga en el altar, debido a sus diferencias en cuanto a valores morales, especialmente en lo que respecta a los derechos LGBTQ+ y el movimiento Black Lives Matter.

Durante la ceremonia, Carton contó a Ben que, aunque sentía una conexión profunda con él, no podía seguir adelante con el matrimonio debido a sus alejadas visiones sociales.

"Te amo mucho, pero siempre he querido un compañero que comparta mis mismos valores. Y hoy no puedo", dijo Carton en el altar, agregando que sus conversaciones previas sobre temas como la igualdad racial y la aceptación de la comunidad LGBTQ+, la hicieron darse cuenta de que sus visiones no coincidían.

Defensas morales y temas sociales

A lo largo del concurso, Carton reveló que había crecido en un hogar religioso y conservador, pero que su visión cambió después del asesinato de George Floyd en 2020, lo que la llevó a involucrarse activamente en la lucha por la justicia social. Por su parte, Ben admitió ser "ignorante" en temas sociales y políticos, lo que terminó siendo otro obstáculo en su relación.

El momento en que Carton rechaza a Ben se ha vuelto viral en redes sociales, provocando gran cantidad de comentarios y opiniones. Mientras que algunos conservadores criticaron la decisión de Sara, tachándola de "liberal" o "excesivamente "woke"", muchos otros elogiaron su integridad al mantenerse firme en sus principios.

"Dejó a Ben en el altar porque sus valores morales no coincidían, lo cual es una razón válida para no seguir con una relación o casarse", comentaron varios usuarios en redes sociales.

Después de la grabación, ambos intentaron seguir con su relación, pero parece que no lograron superar sus diferencias. A pesar de la ruptura, Carton no se arrepiente de su decisión y destaca que que fue una experiencia que la ayudó a fortalecer su confianza y a entender mejor lo que busca en una pareja y en su compañero de vida.