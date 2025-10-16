El reality 'La casa de los gemelos' se cancela por drogas, violencia y líos amorosos

'La casa de los gemelos' era el nuevo reality que estaba arrasando en las redes sociales, pero tras el grave descontrol, este experimento ha tenido que parar y ser cancelado. Los organizadores, dos hermanos de Getafe, alquilaron una vivienda para juntar a tiktokers con perfiles límite, adicciones y con historiales conflictivos.

Un reality sin guion ni normas, donde el polémico contenido se basaba en un trío amoroso, peleas y drogas. El descontrol alcanzaba tales niveles que se ha podido ver comida volando, pechos al aire, una mujer con un cuchillo en la mano y hasta otra que llega a besarse con una lámpara sin saber lo que está haciendo.

Daniel y Carlos Ramos

Daniel y Carlos Ramos son los autores de 'La casa de los gemelos' y son conocidos en internet como Zona Gemelos. Los hermanos han ido alcanzando visualizaciones empezando con vídeos en los que se ven peleas de enanos, de hecho una de estas personas con enanismo también ha participado en el reality.

Después, crearon un programa de citas para un asesino que había estado en la cárcel y debates entre toxicómanos, donde hemos podido ver a Coto Matamoros (hermano del colaborador Kiko Matamoros). En estos formatos, las peleas, los insultos y las agresiones también estaban presentes, aunque en menor medida.

'La casa de los gemelos'

Los hermanos decidieron subir un escalón más y encerrar a siete personas famosas en TikTok por sus conductas excéntricas en una vivienda que habían alquilado para grabarlos 24 horas, como si de un reality se tratara. Un programa sin normas en el que ha imperado el caos y el descontrol. El 12 de octubre empezó el show y los concursantes solo podían estar en la cocina o el salón porque eran los lugares en los que se encontraban las cámaras.

El reality era retransmitido en YouTube y Kick (plataforma con contenido violento e inapropiado), se anunció como una experiencia real de convivencia y sin filtros. Los influencers cumplieron con el objetivo porque se mostraron en su pleno esplendor, la casa era un festival de drogas y alcohol, de violencia y humillación. Los vídeos generados de estos directos pronto se difundieron en TikTok, una plataforma al alcance de todo el mundo.

Los concursantes saltaron a la fama por sus enfermedades, su aspecto físico, conductas violentas o por tener graves problemas de adicción con ciertas drogas. Todas estas personas juntas conviviendo generó una explosión de atrocidades que en televisión están prohibidas porque no son nada educativas. El reality nos deparaba escenas llenas de: gritos, peleas, insultos, amenazas, escupitajos, destrozos y escenas sexuales.

Lo que en un primer momento podía resultar "entretenido" a pesar de las humillaciones protagonizadas entre las mujeres de la casa. El show tomó un carácter tan violento que hasta los organizadores y los cámaras se tenían que meter por medio para que nadie resultara gravemente herido.

Tal fue la violencia que el programa tuvo que ser cortado en YouTube unos minutos, en Kick llegó a tener más de 61.000 espectadores simultáneos. Los hermanos se mantenían al margen, pero cuando tenían que intervenir y actuar como pacificadores lo hacían.

Un de los momentos más destacados que se está haciendo viral fue cuando una mujer transexual y el novio de otra de las concursantes que padece el síndrome de Silver-Russell se metieron bajo el edredón, la novia los descubrió y acabaron haciendo un trío mientras el resto observaba.

MEJORES MOMENTOS LCDLG

20 minutos de puro cine, disfruten#LaCasaDeLosGemelos pic.twitter.com/f51g55NZ7C — myshayla (@buikafavorita) October 13, 2025

Uno de los hermanos afirmaba: "Yo no he visto una locura igual en mi vida" al finalizar el espectáculo. La experiencia estaba hecha para durar una semana, pero tuvieron que pararlo al cabo de las nueve horas porque asustados decían: "Alguien se iba a dar un golpe y podría haber pasado algo grave de verdad".

Los Ramos confirman que fuera de cámaras la situación no mejoraba: "Fuera de cámaras era todavía peor: tengo escupitajos por todos lados". 'La casa de los gemelos' volverá y se tienen previsto hacer otra edición a principios de noviembre.