Los Replicantes
Buscar
Usuario

Ciencia

La AEMET lanza un nuevo aviso por la llegada de fuertes lluvias en algunas zonas de España

Alerta naranja y amarilla por precipitaciones y tormentas es la previsión para esta semana de noviembre.

La AEMET lanza un nuevo aviso por la llegada de fuertes lluvias en algunas zonas de España
Paisaje lluvioso Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

05 Noviembre 2025 17:21 (hace 8 horas)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa la alerta naranja en algunas zonas del país por la sucesión de frentes relacionados con borrascas atlánticas que provocarán intensas precipitaciones y tormentas; esto hará que las temperaturas desciendan notablemente en Galicia y Andalucía occidental.

Vídeos Los Replicantes

Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla han activado el aviso naranja por tormentas, se espera que caigan 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Otras provincias que tienen la misma alerta naranja por tormentas son: Cáceres (Extremadura) y en Galicia, A Coruña y Pontevedra.

Otras regiones que presentarán alerta naranja, aunque no por lluvias, serán Asturias y Cantabria debido a las fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora, en las zonas de la cordillera cantábrica, Picos de Europa y la comarca de Liébana.

Otras zonas con alerta amarilla

También se ha activado el aviso amarillo por lluvias en Córdoba, Granada y Badajoz; donde puede llegar a caer hasta 20 y 25 litros por metro cuadrado. Lugo y Ourense también tienen la alerta activa porque llegan llegar a acumular hasta 15 litros en un hora.

En la Comunidad de Madrid especial atención a las zonas de Henares, el área metropolitana sur, Las Vegas y oeste. Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) estarán en alerta amarilla y pueden llegar a los 15 litros de agua a la hora.

Castilla y León está en alerta amarilla por vientos que pueden dejar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, también se ha activado dentro de la comunidad la alerta por lluvias menos en Soria y Valladolid. Los vientos fuertes llegarán también a Navarra, Álava, Guipúzcoa y Zaragoza.

Previsión semanal

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, avisa de que la alerta naranja y amarilla llega el miércoles 5 de noviembre, pero que para el jueves 6 este panorama de lluvias y tormentas se notará aún más, por este motivo, se espera que las temperaturas bajen entre 8 y 10 grados por la llegada de "una masa de aire más fría". Solo en la zona del litoral mediterráneo las temperaturas seguirán llegando a los 20 grados.

El viernes 7 de noviembre llegará otro frente en dirección al oeste peninsular que dejará lluvias en la mayor parte del territorio español, siendo más densas y persistentes en Galicia, Cantabria y zonas montañosas del centro. La zona del Mediterráneo y el sur de Andalucía presenciará precipitaciones, pero más débiles.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  4. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  5. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  6. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  7. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  8. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
  9. María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
  10. Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad
Artículos relacionados
Alerta AEMET: llegan lluvias por "frentes asociados a borrascas atlánticas"

Alerta AEMET: llegan lluvias por "frentes asociados a borrascas atlánticas"

Alerta por lluvias en España tras la DANA Alice: AEMET emite avisos en estos territorios

Alerta por lluvias en España tras la DANA Alice: AEMET emite avisos en estos territorios

Ni Mercadona ni Carrefour: el supermercado que cierra en plena alerta roja por DANA Alice

Ni Mercadona ni Carrefour: el supermercado que cierra en plena alerta roja por DANA Alice

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

Contenidos que te pueden interesar
Un español visita McDonald's en la India y sorprende: "Es el más raro que he probado"

Un español visita McDonald's en la India y sorprende: "Es el más raro que he probado"

Muere al desplomarse desde una azotea Ben Duncan: era amigo del príncipe Guillermo

Muere al desplomarse desde una azotea Ben Duncan: era amigo del príncipe Guillermo

La AEMET lanza un nuevo aviso por la llegada de fuertes lluvias en algunas zonas de España

La AEMET lanza un nuevo aviso por la llegada de fuertes lluvias en algunas zonas de España

Confirmado: WhatsApp irrumpe con todas estas funciones en Apple Watch

Confirmado: WhatsApp irrumpe con todas estas funciones en Apple Watch

El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio tras su declaración por El Ventorro

El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio tras su declaración por El Ventorro

Detienen a un hombre por acosar en plena calle a la presidenta de México

Detienen a un hombre por acosar en plena calle a la presidenta de México

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

Quién es Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York contra "el fascismo de Trump"

Quién es Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York contra "el fascismo de Trump"