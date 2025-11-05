La AEMET lanza un nuevo aviso por la llegada de fuertes lluvias en algunas zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa la alerta naranja en algunas zonas del país por la sucesión de frentes relacionados con borrascas atlánticas que provocarán intensas precipitaciones y tormentas; esto hará que las temperaturas desciendan notablemente en Galicia y Andalucía occidental.

Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla han activado el aviso naranja por tormentas, se espera que caigan 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Otras provincias que tienen la misma alerta naranja por tormentas son: Cáceres (Extremadura) y en Galicia, A Coruña y Pontevedra.

Otras regiones que presentarán alerta naranja, aunque no por lluvias, serán Asturias y Cantabria debido a las fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora, en las zonas de la cordillera cantábrica, Picos de Europa y la comarca de Liébana.

Otras zonas con alerta amarilla

También se ha activado el aviso amarillo por lluvias en Córdoba, Granada y Badajoz; donde puede llegar a caer hasta 20 y 25 litros por metro cuadrado. Lugo y Ourense también tienen la alerta activa porque llegan llegar a acumular hasta 15 litros en un hora.

En la Comunidad de Madrid especial atención a las zonas de Henares, el área metropolitana sur, Las Vegas y oeste. Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) estarán en alerta amarilla y pueden llegar a los 15 litros de agua a la hora.

Castilla y León está en alerta amarilla por vientos que pueden dejar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, también se ha activado dentro de la comunidad la alerta por lluvias menos en Soria y Valladolid. Los vientos fuertes llegarán también a Navarra, Álava, Guipúzcoa y Zaragoza.

AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, tormentas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Previsión semanal

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, avisa de que la alerta naranja y amarilla llega el miércoles 5 de noviembre, pero que para el jueves 6 este panorama de lluvias y tormentas se notará aún más, por este motivo, se espera que las temperaturas bajen entre 8 y 10 grados por la llegada de "una masa de aire más fría". Solo en la zona del litoral mediterráneo las temperaturas seguirán llegando a los 20 grados.

El viernes 7 de noviembre llegará otro frente en dirección al oeste peninsular que dejará lluvias en la mayor parte del territorio español, siendo más densas y persistentes en Galicia, Cantabria y zonas montañosas del centro. La zona del Mediterráneo y el sur de Andalucía presenciará precipitaciones, pero más débiles.