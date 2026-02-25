Cuándo es el cambio de hora: la fecha en que irrumpe el horario de verano 2026

Confirmado el cambio de hora en España. Nuestro país mantiene el reajuste en dos ocasiones para intentar adaptarse al horario solar y aprovechar al máximo el ahorro energético que implica.

El horario de invierno, en el que nos encontramos, se realizó el último domingo de octubre, e implicó retrasar el reloj una hora. Ahora, realizamos el gesto contrario, puesto que habrá que adelantar el reloj una hora el último domingo de marzo.

De este modo, entraremos en el horario de verano 2026. Esto supondrá que amanecerá algo más tarde, pero también anochecerá más tarde, algo que se irá corrigiendo progresivamente con el incremento de las horas de luz.

Cuándo se cambia al horario de verano: así habrá que ajustar el reloj

El próximo cambio de hora en España se producirá el próximo domingo 29 de marzo. En esta ocasión, a las 02:00 serán las 03:00 horas, es decir, se adelantarán los relojes una hora.

El cambio de hora puede causar desajustes en algunas personas Pexels

En todo caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de relojes digitales realizan este proceso de manera automática, por lo que no tendremos que hacer nada con dispositivos como ordenadores, smartphone o smartwatch.

El debate alrededor del cambio de hora se ha extendido durante los últimos años y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparentemente aboga por eliminarlo, siguiendo los criterios de Europa. El año 2026 podría ser el último con el cambio de hora, aunque este próximo movimiento de las agujas del reloj y se mantiene y el regreso al horario de invierno podría ser el último.

El cambio de hora puede afectar a algunos ciudadanos, ya que puede incidir en los ritmos de vida y circadianos. Sin embargo, es un efecto que tan solo dura unos días como parte de un desajuste. La gran mayoría de personas no supera la semana para adaptarse plenamente a los nuevos horarios.