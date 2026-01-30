Ya es oficial: El centro comercial que irrumpe a media hora de Madrid el 12 de marzo

Ya es oficial. Llega un nuevo centro comercial de 90.000 metros cuadrados a tan solo media hora de Madrid. Ubicado en Illescas, reforzará el eje comercial Madrid-Toledo, beneficiando especialmente a las localidades del sur de la Comunidad de Madrid y a la comarca de La Sagra.

El próximo jueves 12 de marzo se inaugurará oficialmente el centro comercial Señorío Plaza, un proyecto de grandes dimensiones que busca revolucionar el 'retail' en el límite entre Madrid y Toledo, estratégicamente situado entre las capitales de España y Castilla-La Mancha.

El nuevo centro comercial Señorío Plaza se ubica en el barrio del Señorío de Illescas y cuenta con una inversión estimada de 70 millones de euros. Sus promotores, que aglutinan a Waika, Ordesa Building y Martínez de Aspe Arquitectos, han levantado un complejo sobre una parcela de 90.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 se destinarán exclusivamente a superficie comercial y de ocio.

El nuevo centro comercial Señorío Plaza busca cubrir la oferta del eje Madrid-Toledo Envato Elements

La ubicación del nuevo complejo tiene gran interés. Tiene acceso directo desde la autovía A-42 (Autovía de Toledo) y aspira a convertirse en una parada obligatoria para los vecinos de Illescas y los conductores que realizan diariamente la ruta Madrid-Toledo. Este negocio tiene como objetivo abarcar un área de 250.000 personas de influencia.

Así es el nuevo centro comercial que se inaugura en España: a solo media hora de Madrid

El centro comercial Señorío Plaza se aleja del modelo tradicional de centro comercial, con caja cerrada, como se construían en la década de 1990, para abrazar la tendencia de espacios abiertos y accesibles.

Los responsables del proyecto han explicado que el diseño del complejo combina zonas comerciales con amplias áreas comunes al aire libre, facilitando así el tránsito peatonal y creando un entorno cómodo para las familias.

El impacto real de la apertura tiene grandes repercusiones económicas. La puesta en marcha del complejo supone la creación de más de 600 puestos de trabajo directos y se erige como un motor de empleo para la provincia de Toledo.

Qué tiendas tendrá el centro comercial Señorío Plaza: fecha de apertura

El centro comercial Señorío Plaza de Illescas abrirá el próximo 12 de marzo de 2026 y tendrá importantes tiendas. Ya se han confirmado varios de los operadores que estarán presentes en el complejo.

Hogar y decoración: JYSK (el gigante danés del mueble), Homa, Max Colchón y Dormity

Moda y deporte: Sprinter y Joma lideran la oferta deportiva, acompañados de Kiabi para moda familiar

Bazar y varios: La cadena holandesa Action, un fenómeno de ventas actual, también abrirá sus puertas, junto a Toy Planet (juguetes) y Kiwoko (mascotas)

Restauración: McDonald's, Vips, Ginos, 100 Montaditos, Popeyes, Burger King

Además, habrá espacio para algunas propuestas más específicas, como Anubis (coctelería), Kebabish o Maki Toki. La principal novedad es que contará con una zona de foodtrucks, gestionada por Foodtruckerz, que tendrá marcas como Cerveza toledana Bola, New York Candy o Cock Tacos.