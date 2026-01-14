Adiós al centro comercial más grande de Madrid: entra en concurso de acreedores

Adiós al centro comercial más grande de Madrid. El complejo Oasiz, ubicado en Torrejón de Ardoz, el que tiene mayores dimensiones en la Comunidad de Madrid, arrastra una deuda de 142 millones de euros con el fondo Cale Street, el Ayuntamiento de la localidad y la Compañía de Phalsbourg y Carlotta Iberia, propiedad del centro.

Ante la imposibilidad de hacer frente a todos estos pagos, el centro comercial Oasiz ha presentado en el juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid la solicitud voluntaria de concurso de acreedores.

El mayor centro comercial de Madrid se declara en concurso de acreedores Envato Elements

Por este motivo, el administrador concursal será desde ahora PJF Attest, después de haber recibido el visto bueno del juzgado. Ahora se trata de abordar la venta del conjunto del proyecto, tiendas y espacio, como recoge la consultora CBRE.

El mayor complejo comercial de Madrid

El centro comercial Oasiz es el mayor complejo de su categoría en la Comunidad de Madrid, con una superficie bruta alquilable de 90.000 metros cuadrados, una superficie completa de 250.000 metros cuadrados y 3.600 plazas de aparcamiento.

La consultora CBRE ha fijado el valor del conjunto del inmueble en 140 millones de euros. Este centro comercial abrió sus puertas en 2021 y se esperaba que lograra una gran clientela con 6 millones de ciudadanos residiendo a unos 45 minutos.

Sin embargo, cinco años después de su inauguración, los datos no han sido los esperados, aunque durante los últimos 12 meses ha logrado aumentar sus ventas un 18,5% y la afluencia de visitantes lo ha hecho en un 3,8%.

Entre las complejidades que enfrenta este centro comercial se encuentra la proximidad del centro comercial Parque Corredor, también situado en Torrejón de Ardoz, así como la ausencia de tiendas relevantes que sí tiene el otro complejo, como Primark, Zara, El Corte Inglés o Mango.

El fondo británico espera ahora a vender su participación, en pack o de manera individual, para recuperar los 142 millones de euros que tiene de deuda con Oasiz. La deuda total del complejo supera los 320 millones de euros y está contraída con varios acreedores.

Los siguientes pasos que seguirá la empresa serán la venta del centro comercial como unidad productiva, una liquidación ordenada de todos los activos si no prosperan ofertas de inversores y la continuidad operativa del centro comercial durante los meses de proceso legal para preservar el valor de las tiendas y lograr la mejor solución de continuidad.

El concurso de acreedores no supone el cierre inmediato del complejo comercial, ni siquiera un colapso. Se trata de una medida que abre las puertas a un cambio de propiedad y reorientar el proyecto hacia la viabilidad.