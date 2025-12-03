Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

El Sorteo de la Lotería de Navidad es una celebración histórica en España. Cada 22 de diciembre es habitual que todos se reúnan ante la televisión a la espera de conocer el veredicto de los Niños de San Ildefonso y comprobar si finalmente se han hecho con un codiciado premio.

Cada décimo se compra por 20 euros en la Administración de Loterías, pero puede llegar a alcanzar los 400.000 euros en el caso de que resulte premiado. En todo caso, lo importante es pasar un buen rato disfrutando de la compañía, independientemente de que finalmente toque o no el Gordo.

En este contexto, es habitual que muchos estén expectantes por conocer el número premiado con el Gordo. Por ello, el popular vidente en redes sociales David Hernando ha lanzado una predicción sobre el número que resultará agraciado.

El popular vidente David Hernando predice el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

En un vídeo viralizado en redes sociales, el vidente David Hernando explica que tuvo un sueño "con una puerta con un corazón rojo" y una poderosa figura femenina. En dicho sueño, una amiga le dijo "nos volveremos a ver"; después apareció con un vestido rojo y de ella salía una luz brillante. "Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056", agrega.

Por este motivo, vaticina que el número agraciado con el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 será el 50056. "La clave es fuego. Descompuesta, da el mismo número: 50056", concluye el popular vidente en redes sociales.

En todo caso, David Hernando recuerda que se trata de un "juego de azar y así debe tomarse", por lo que "no se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan". Aunque, puestos a elegir... quién sabe.