Los Replicantes
Buscar

Vida

Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

Las predicciones sobre el número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad se suceden a la espera del Sorteo del 22 de diciembre.

Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando
Sorteo de la Lotería de Navidad Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Diciembre 2025 16:13 (hace 45 minutos)

El Sorteo de la Lotería de Navidad es una celebración histórica en España. Cada 22 de diciembre es habitual que todos se reúnan ante la televisión a la espera de conocer el veredicto de los Niños de San Ildefonso y comprobar si finalmente se han hecho con un codiciado premio.

Vídeos Los Replicantes

Cada décimo se compra por 20 euros en la Administración de Loterías, pero puede llegar a alcanzar los 400.000 euros en el caso de que resulte premiado. En todo caso, lo importante es pasar un buen rato disfrutando de la compañía, independientemente de que finalmente toque o no el Gordo.

En este contexto, es habitual que muchos estén expectantes por conocer el número premiado con el Gordo. Por ello, el popular vidente en redes sociales David Hernando ha lanzado una predicción sobre el número que resultará agraciado.

El popular vidente David Hernando predice el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

En un vídeo viralizado en redes sociales, el vidente David Hernando explica que tuvo un sueño "con una puerta con un corazón rojo" y una poderosa figura femenina. En dicho sueño, una amiga le dijo "nos volveremos a ver"; después apareció con un vestido rojo y de ella salía una luz brillante. "Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056", agrega.

El vidente David Hernando predice el Gordo de la Lotería de Navidad 2025
El vidente David Hernando predice el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 .

Por este motivo, vaticina que el número agraciado con el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 será el 50056. "La clave es fuego. Descompuesta, da el mismo número: 50056", concluye el popular vidente en redes sociales.

En todo caso, David Hernando recuerda que se trata de un "juego de azar y así debe tomarse", por lo que "no se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan". Aunque, puestos a elegir... quién sabe.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

Sale a la luz el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: su emotiva historia

Sale a la luz el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: su emotiva historia

¿Te pueden quitar la pensión si ganas la Lotería de Navidad?

¿Te pueden quitar la pensión si ganas la Lotería de Navidad?

Cómo comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita sin aguantar colas

Cómo comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita sin aguantar colas

Cómo comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita sin aguantar colas

Cómo comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita sin aguantar colas

¿Cuál es la terminación de Lotería de Navidad más solicitada?

¿Cuál es la terminación de Lotería de Navidad más solicitada?

¿Cuál es la terminación de Lotería de Navidad más solicitada?

¿Cuál es la terminación de Lotería de Navidad más solicitada?

Cómo asistir de público al Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real

Cómo asistir de público al Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real

Contenidos que te pueden interesar
Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Carmen Lemos ('La Despedida'): "No debería sorprender que una española cante vallenato"

Carmen Lemos ('La Despedida'): "No debería sorprender que una española cante vallenato"

Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

Imputada por fraude y corrupción la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini

Imputada por fraude y corrupción la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini

Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026