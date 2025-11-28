Los Replicantes
¿Cuál es la mejor hora para comprar Lotería de Navidad en 'Doña Manolita'?

Las largas colas para comprar lotería en 'Doña Manolita' forman parte de la Navidad, pero si puedes ahorrar algo de tiempo, mejor.

'Doña Manolita' Foto: CC
Andrea Torrente

28 Noviembre 2025 17:07 (hace 4 horas)

Ya falta muy poco para que llegue el 22 de diciembre, el día que se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad en el que el Estado reparte 2.772 millones de euros en premios. En total, se han emitido198 millones décimos con motivo de la Lotería de Navidad.

Ahora, es el momento de participar en este sorteo. Para probar suerte solo hay que comprar, al menos, un décimo de lotería y cruzar los dedos para que los niños de San Ildefonso canten tu número cuando caiga la bola del rosco.

'Doña Manolita'

Los décimos llevan a la venta desde el mes de julio, pero casi todo el mundo se espera a que llegue el frío para ponerse a comprar décimos de lotería. El mes de noviembre y diciembre son los más reclamados para comprarlos y la reina de las administraciones para hacerse con un boleto es la madrileña 'Doña Manolita'.

'Doña Manolita' se sitúa en Madrid en la calle del Carmen número 22, entre la Puerta del Sol y la Gran Vía. El establecimiento fue inaugurado por Manuela de Pablo en 1904 y son miles de personas las que acuden aquí con esperanzas de llevarse el Gordo —el primer premio, 400.000 euros por décimo—.

Son muchas las veces las que han salido premios de esta administración, por eso, muchas personas prefieren hacer una visita a la capital para probar suerte. Por este motivo, se forman unas largas colas de horas que la gente está dispuesta a esperar. En este lugar siempre hay cola en estas fechas.

La administración abre de lunes a domingo de 9:00 a 20:30 horas. El tiempo de espera suele ser de 25 minutos y se puede alargar hasta más de una hora a partir de octubre. En diciembre se estima que el tiempo de espera ha llegado a ser de tres horas.

Cuál es la mejor hora para ir a comprar

Unas encuestas de Google confirman que el mejor día para ir a comprar son los sábados porque es cuando menos afluencia de personas hay. Y entre semana hay que escoger muy bien las horas.

Las horas más concurridas son por la mañana, desde su apertura a las 9:00 hasta las 13:00 horas, las primeras personas se ponen a hacer cola desde las 8:00 horas. Las colas que se pueden formar en este tramo de la mañana doblan la esquina del establecimiento y el tiempo de espera puede ser una completa locura.

Entre las 13:00 y las 15:00 sigue estando concurrido el local, pero la afluencia baja porque muchas personas paran para comer. De las 15:00 a las 18:00 horas, la cantidad de gente que pretende hacerse con su boleto es muy grande también.

A partir de las 18 horas es la mejor opción para ir a comprar porque en Madrid ya empieza a anochecer y el frío es mayor por lo que la gente se marcha a sus hogares, también es el horario más arriesgado porque puede que te cierren y sigas en la cola.

