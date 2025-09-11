Sale a la luz el estado actual del actor José Luis Gil: "Sabe perfectamente qué le pasa"

El actor José Luis Gil se hizo especialmente famoso por su participación en las series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Pero el 4 de noviembre de 2021 sufrió un grave ictus del que sigue recuperándose y que le ha impedido continuar ejerciendo su profesión.

Ahora, su hija Irene Gil ha acudido por primera vez este 10 de septiembre a televisión para hablar sobre el estado de salud actual de su padre. Su intervención se ha producido en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde ha desvelado cómo ha cambiado la vida del intéprrete.

La hija de José Luis Gil ha explicado que el diagnóstico del ictus supuso un antes y un después en la vida de toda su familia. "A partir de ahí, ya nada es igual, los médicos fueron demoledores", ha reconocido totalmente emocionada al recordarlo.

En todo caso, aseguró que los doctores no pudieron después ocultar su sorpresa al comprobar cómo fue la evolución de su padre y el cambio que dio en pleno hospital: "Hubo un cambio en menos de 24 horas. Pasamos de 'preparaos para los peor' a subirle a planta", ha rememorado.

El intérprete se encuentra en la actualidad bajo el cuidado de su mujer y su otra hija. "El mayor problema que tiene es la afasia", ha reconocido su hija. Se trata de un problema que le impide comunicarse con normalidad, a pesar de que está siendo siempre consciente del estado de su enfermedad.

"Nada firme"

La presentadora del formato, Sonsoles Ónega, mostró su interés sobre la posibilidad de que el actor José Luis Gil tenga la oportunidad de volver a trabajar en alguna ocasión. "A día de hoy, nadie me dice nada firme. Hay días que pienso que mi padre no se va a recuperar, pero otros pienso que quién soy yo para decir que no", ha rememorado. "No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada", ha señalado.

En todo caso, la entrevistada ha defendido que ahora lo importante es ir poco a poco comprobando los avances: "Esto hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, entendiendo lo que supone para la persona y sabiendo que el protagonismo sigue siendo suyo".

La hija del actor también ha aprovechado para lanzar un mensaje para todas aquellas personas que actualmente se enfrentan a situaciones similares: "Paciencia, fuerza y energía", ha recomendado, antes de agradecer el apoyo que está recibiendo de todos los compañeros de profesión de su padre.