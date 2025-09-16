El consejero de Transportes de Madrid, Jorge Rodrigo, tiene cáncer: abandona temporalmente

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha anunciado que su reciente diagnóstico de cáncer y que se someterá a un tratamiento oncológico. Por este motivo, se retirará temporalmente de sus responsabilidades.

Jorge Rodrigo es miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso y ha ostentado la cartera desde el comienzo de la legislatura en 2023. Su consejería es muy relevante, que ya gestiona el mayor presupuesto del Ejecutivo autonómico. Además, tiene responsabilidades dentro del Partido Popular, como presidente del distrito de Salamanca.

Jorge Rodrigo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Entre junio de 2019 y junio de 2023 fue diputado en la Asamblea de Madrid, así como Vicepresidente Primero de la Mesa desde octubre de 2020.

Remodelación del Gobierno regional

La Comunidad de Madrid todavía no ha confirmado cómo se ejecutará la remodelación del Ejecutivo, aunque sea con carácter temporal, para mantener la Consejería en funcionamiento durante todo el tiempo en que Jorge Rodrigo permanezca de baja.

Como es habitual todos los miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne los miércoles, un encuentro en el que se baraja previsiblemente el reparto de las competencias durante el período de ausencia del consejero por su baja médica.

El titular de Transportes de la Comunidad de Madrid se someterá al tratamiento de manera prácticamente inmediata, por lo que está previsto que reduzca notablemente su actividad, agenda y presencia pública durante los próximos meses. De este modo, previsiblemente sus funciones se quedarán en manos de varios viceconsejeros y directores generales, siguiendo la escala de mando en el organigrama de la consejería.