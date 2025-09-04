Los Replicantes
Qué cáncer padece Antonia San Juan: así es el tumor de la actriz

La actriz española, Antonia San Juan, tras un año con problemas de garganta ha anunciado en su cuenta de Instagram que tiene cáncer.

Antonia San Juan Foto: Instagram @antonia_san_juan
Andrea Torrente

04 Septiembre 2025 12:08 (hace 3 horas)

La actriz Antonia San Juan revela en su cuenta de Instagram que está enferma de cáncer. Tras detectar un problema en las cuerdas vocales, los médicos decidieron realizarle una biopsia que confirma la existencia de cáncer. Ahora la intérprete tiene 64 años y está a la espera de saber qué tipo de cáncer es, su solución y el tratamiento.

Palabras de Antonia San Juan

La actriz se muestra confianza por los avances de la ciencia y expresa su fuerte posición en hacer todo lo posible para combatir el cáncer. También pide disculpas a sus seguidores si desaparece algún tiempo de las redes sociales.

En el vídeo que realizó para sus seguidores en Instagram, expresa: "Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnostico. Tengo cáncer y ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan (...) Voy a hacer todo lo posible por curarme".

Nueva vida de la actriz

Antonia San Juan lleva un año con problemas en la garganta, motivo por el que tuvo que cancelar varias funciones. La actriz está a la espera de los resultados de la biopsia para poder ponerse en tratamiento. "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan pero me alejaré un poco de los escenarios que es lo que más me gusta", ha declarado.

El último espectáculo que ha tenido que suspender es 'La ropa vieja de Cuca'. Antonia expresa lo agradecida que está con la vida y que si no está trabajando de lo suyo es porque está enferma, "Mi vida es bonita y no quiero quejarme de nada, solo si ven que no estoy activa es que estoy enferma", afirma.

