El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente

El humorista ha anunciado su reciente diagnóstico en redes sociales: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento".

El humorista Javier Cansado en Ilustres Ignorantes de Movistar Plus+ Foto: Movistar Plus+
Adrián Parrondo

15 Septiembre 2025 15:00 (hace 6 horas)

El humorista Javier Cansado, muy conocido como la mita del dúo cómico Faemino y Cansado, ha anunciado que padece un tumor y que le obligará a permanecer durante unos meses fuera de la escena pública, así como cancelar compromisos profesionales.

"Este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha escrito el cómico en una publicación en su perfil en la red social X.

Trayectoria artística

El humorista Javier Cansado es colaborador de 'Ilustres Ignorantes', en Movistar Plus+, donde aparece habitualmente. Nacido en Madrid en 1957, es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país. Se licenció en Psicología, e inició su carrera a comienzos de la década de 1980, formando el dúo Faemino y Cansado junto a Juan Carlos Arroyo.

Su particular humor le llevó rápidamente a la televisión. Entre los programas donde se le pudo ver, se encuentran formatos totalmente emblemáticos en la historia de nuestra televisión, como 'La bola de cristal' o 'Cajón desastre', incluido su propio espacio en La 2, 'El orgullo del tercer mundo'.

Javier Cansado también ha desarrollado una carrera que incluye televisión, radio y teatro. Su participación habitual en el formato 'Ilustres Ignorantes' de Movistar Plus+, así como los podcast 'Todopoderosos' y 'Aquí hay dragones' le han mantenido en los medios. Además, en 2014 ganó el Premio Ondas por su trabajo en 'Ilustres Ignorantes' y el dúo Faemino y Cansado recibió en 2023 el Premio Berlanga al Humor de Honor.

