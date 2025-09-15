El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente

El humorista Javier Cansado, muy conocido como la mita del dúo cómico Faemino y Cansado, ha anunciado que padece un tumor y que le obligará a permanecer durante unos meses fuera de la escena pública, así como cancelar compromisos profesionales.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

Trayectoria artística

El humorista Javier Cansado es colaborador de 'Ilustres Ignorantes', en Movistar Plus+, donde aparece habitualmente. Nacido en Madrid en 1957, es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país. Se licenció en Psicología, e inició su carrera a comienzos de la década de 1980, formando el dúo Faemino y Cansado junto a Juan Carlos Arroyo.

Su particular humor le llevó rápidamente a la televisión. Entre los programas donde se le pudo ver, se encuentran formatos totalmente emblemáticos en la historia de nuestra televisión, como 'La bola de cristal' o 'Cajón desastre', incluido su propio espacio en La 2, 'El orgullo del tercer mundo'.

Javier Cansado también ha desarrollado una carrera que incluye televisión, radio y teatro. Su participación habitual en el formato 'Ilustres Ignorantes' de Movistar Plus+, así como los podcast 'Todopoderosos' y 'Aquí hay dragones' le han mantenido en los medios. Además, en 2014 ganó el Premio Ondas por su trabajo en 'Ilustres Ignorantes' y el dúo Faemino y Cansado recibió en 2023 el Premio Berlanga al Humor de Honor.