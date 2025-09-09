Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

El legado musical de Rick Davies tras su fallecimiento a los 81 años por cáncer: repaso emotivo a los himnos de Supertramp que conquistaron el mundo.

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock
Rick Davies, fundador y voz de Supertramp Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Septiembre 2025 16:37 (hace 10 horas)

Rick Davies, el icónico fundador, tecladista, cantante y compositor de la legendaria banda británica Supertramp, ha fallecido el 5 de septiembre de 2025 a los 81 años tras una larga batalla contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre.

Vídeos Los Replicantes

Davies, nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, formó Supertramp en 1969 junto a Roger Hodgson, creando un sonido único que fusionaba rock progresivo, pop y elementos jazzísticos. Su partida deja un vacío en la historia del rock de los 70 y 80, pero su legado perdura en álbumes como 'Crime of the Century' (1974) y 'Breakfast in America' (1979), que vendieron millones de copias y definieron generaciones.

Conocido por su estilo peculiar y funky, Davies no solo cantaba y tocaba los teclados, sino que coescribió muchos de los éxitos que hicieron de Supertramp una banda de culto. En honor a su memoria, recopilamos 10 canciones emblemáticas de su trayectoria, destacando su genialidad compositiva y vocal. Estas pistas no solo capturan la esencia de Supertramp, sino que siguen resonando en playlists globales, festivales y radios. Si eres fan del rock clásico, prepárate para un viaje nostálgico por los himnos que marcaron una época.

1 'The Logical Song' (1979)

Uno de los mayores éxitos de Supertramp, coescrito por Davies y Hodgson. Con su pegajoso estribillo y letras introspectivas sobre la alienación moderna, esta canción de 'Breakfast in America' alcanzó el top 10 en Billboard y sigue siendo un himno de la juventud perdida.

2 'Breakfast in America' (1979)

Davies aportó su toque funky a esta joya pop-rock, que da nombre al álbum más vendido de la banda (más de 20 millones de copias). Sus teclados y armonías vocales evocan un sueño americano irónico, convirtiéndola en un clásico atemporal.

3 'Goodbye Stranger' (1979)

Con Davies en la voz principal, esta pista destaca por su groove inconfundible y solos de guitarra. Habla de despedidas y libertad, y su energía upbeat la ha mantenido en rotación radial por décadas.

4 'Take the Long Way Home' (1979)

Otra gema de 'Breakfast in America', donde Davies brilla en los teclados. Las letras reflexionan sobre la vida y el arrepentimiento, con un saxofón memorable que encapsula el sonido progresivo de Supertramp.

5 'Bloody Well Right' (1974)

Davies canta con actitud en este hit de 'Crime of the Century.' Su riff de piano eléctrico y crítica social la convierten en un emblema del rock británico, influyendo en bandas como Queen y Genesis.

6 'Give a Little Bit' (1977)

Aunque Hodgson lidera la voz, Davies coescribió y aportó armonías. Esta balada optimista de 'Even in the Quietest Moments...' se convirtió en un himno humanitario, versionada por artistas como los Goo Goo Dolls.

7 'Dreamer' (1974)

Davies infunde magia con sus teclados en esta canción soñadora de 'Crime of the Century'. Su estructura progresiva y letras sobre ilusiones la hacen esencial en cualquier recopilatorio de Supertramp.

8 'School' (1974)

Un opener épico de 'Crime of the Century', con Davies en piano y voz. Critica el sistema educativo con un sonido oscuro y progresivo, mostrando su influencia jazzística.

9 'Crime of the Century' (1974)

La pista titular del álbum homónimo, coescrita por Davies. Su atmósfera cinematográfica y cierre instrumental la posicionan como una obra maestra del prog-rock, llena de profundidad emocional.

10 'Cannonball' (1985)

De 'Brother Where You Bound', esta canción muestra a Davies en solitario post-Hodgson. Con un ritmo funky y letras vengativas, demuestra su evolución y cierra nuestra lista con un bang.

El fallecimiento de Rick Davies cierra un capítulo dorado del rock, pero su música vive en streaming, vinilos y corazones de fans. Si te ha emocionado este tributo, comparte tus recuerdos favoritos de Supertramp en los comentarios. Descansa en paz, Rick – tu legado es eterno.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
El legado inmortal de Ozzy Osbourne: 10 canciones clave del Príncipe de las Tinieblas

El legado inmortal de Ozzy Osbourne: 10 canciones clave del Príncipe de las Tinieblas

Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana

Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

Las 10 mejores canciones de Rosalía: la revolución del flamenco y más allá

Las 10 mejores canciones de Rosalía: la revolución del flamenco y más allá

Contenidos que te pueden interesar
Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple